Нур-Султан. 5 мая. КазТАГ – Владимир Радионов. Более 124 тыс. ветеранов получат единовременные выплаты к 9 мая в Казахстане, сообщил вице-министр труда и социальной̆ защиты населения РК Ерлан Аукенов.

«В целом единовременные выплаты предусмотрены для 124 242 человек, относящихся к следующим категориям граждан: участники и инвалиды Великой Отечественной войны (1025 человек), жители блокадного Ленинграда (87 человек), бывшие несовершеннолетние узники концлагерей (289 человек), жены (мужья) умерших инвалидов ВОВ (4866 человек), вдовы погибших во время ВОВ (15 человек), труженики тыла (109 040 человек), другие лица, приравненные к участникам и инвалидам ВОВ (8920 человек). Так, к 75-летию Победы в местных бюджетах на эти цели предусмотрено Т7,6 млрд», — сказал Аукенов на брифинге во вторник.

Вместе с этим он отметил, что министерство рекомендовало местным исполнительным органам установить минимальный гарантированный порог материальной помощи для всех категорий граждан, внесших вклад в победу в ВОВ.

«В результате, единовременная материальная помощь для участников и инвалидов ВОВ практически во всех регионах (будет – КазТАГ) оказана в размере Т1 млн, жителям блокадного Ленинграда и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей – не менее Т50 тыс., женам умерших инвалидов ВОВ, вдовам воинов, погибших в период ВОВ, и труженикам тыла в годы ВОВ – не менее Т30 тыс.» — добавил Аукенов.

Кроме того, в честь празднования 75-летия Победы в ВОВ ветеранам будут вручены юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», а также традиционные продуктовые корзины.