Более Т1,3 млрд выплат борющиеся с COVID-19 медработники получили за март в Алматы

Алматы. 5 мая. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Алматы 3,7 тыс. медработников, задействованных в борьбе с коронавирусной инфекцией, за март получили более Т1,3 млрд выплат, заявил руководитель управления общественного здоровья Алматы Тлеухан Абилдаев.
«За март выплачено более 3,7 тыс. сотрудников инфекционных, провизорных, стационаров по представлению руководителей и финансового блока соответствующих медицинских организациях более Т1,3 млрд», — сказал Абилдаев на онлайн-брифинге по вопросам текущей эпидемиологической ситуации и состоянии лиц, зараженных коронавирусной инфекцией во вторник.
Также он подтвердил, что при акимате города работает комиссия по выплате надбавок медицинским работникам, задействованным в борьбе с коронавирусной инфекцией.
«Сейчас проводится дальнейшая работа: с получением ходатайств, списка медработников по трем категориям опасности из медицинских организаций, задействованных именно в борьбе с коронавирусной инфекцией», — сказал глава управления.
Комиссия проводит с включенными в нее представителями местного филиала фонда медицинского страхования, независимыми лицами, экспертами, представителями профсоюзных организаций, определенную работу.
«После завершения работы и заключения комиссии будут выплачены надбавки медработникам за апрель», — сказал Абилдаев.
Плановая работа проводится комиссией по представлению замечаний и предложений со стороны медиков. По словам главы управления, очень многим коллегам делаются выплаты.
«При получении с их стороны обоснованных обращений, комиссия готова рассматривать и принимать объективное решение», — заключил Абилдаев.
Отметим, что в редакцию агентства в последние недели
«Вы спасаете людей не за деньги, не за славу, вы спасаете их потому что работа такая, потому что – никак по-другому. Я горжусь вами!» — написал Биртанов, но при этом, он почему-то до сих пор не разъяснил, почему медицинские работники во многих регионах Казахстана продолжают работать в нечеловеческих условиях, без элементарных средств индивидуальной защиты, почему многие вовремя не получили обещанных доплат, и зачем в такое сложное время минздраву срочно понадобилось потратить $2,5 млн на PR и более Т65 млн на пропаганду здорового образа жизни.