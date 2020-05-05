Более Т1,3 млрд выплат борющиеся с COVID-19 медработники получили за март в Алматы

Алматы. 5 мая. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Алматы 3,7 тыс. медработников, задействованных в борьбе с коронавирусной инфекцией, за март получили более Т1,3 млрд выплат, заявил руководитель управления общественного здоровья Алматы Тлеухан Абилдаев.

«За март выплачено более 3,7 тыс. сотрудников инфекционных, провизорных, стационаров по представлению руководителей и финансового блока соответствующих медицинских организациях более Т1,3 млрд», — сказал Абилдаев на онлайн-брифинге по вопросам текущей эпидемиологической ситуации и состоянии лиц, зараженных коронавирусной инфекцией во вторник.

Также он подтвердил, что при акимате города работает комиссия по выплате надбавок медицинским работникам, задействованным в борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Сейчас проводится дальнейшая работа: с получением ходатайств, списка медработников по трем категориям опасности из медицинских организаций, задействованных именно в борьбе с коронавирусной инфекцией», — сказал глава управления.

Комиссия проводит с включенными в нее представителями местного филиала фонда медицинского страхования, независимыми лицами, экспертами, представителями профсоюзных организаций, определенную работу.

«После завершения работы и заключения комиссии будут выплачены надбавки медработникам за апрель», — сказал Абилдаев.

Плановая работа проводится комиссией по представлению замечаний и предложений со стороны медиков. По словам главы управления, очень многим коллегам делаются выплаты.

«При получении с их стороны обоснованных обращений, комиссия готова рассматривать и принимать объективное решение», — заключил Абилдаев.

Отметим, что в редакцию агентства в последние недели регулярно поступают жалобы от врачей, которые просят публиковать их истории на условиях неразглашения их личностей. На фоне таких жалоб 14 апреля министр здравоохранения РК Елжан Биртанов опубликовал на своей странице в Facebook пространное обращение к медицинским работникам Казахстана.

«Вы спасаете людей не за деньги, не за славу, вы спасаете их потому что работа такая, потому что – никак по-другому. Я горжусь вами!» — написал Биртанов, но при этом, он почему-то до сих пор не разъяснил, почему медицинские работники во многих регионах Казахстана продолжают работать в нечеловеческих условиях, без элементарных средств индивидуальной защиты, почему многие вовремя не получили обещанных доплат, и зачем в такое сложное время минздраву срочно понадобилось потратить $2,5 млн на PR и более Т65 млн на пропаганду здорового образа жизни.