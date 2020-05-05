Штормовое предупреждение объявлено в пяти областях Казахстана на 5-6 мая

Нур-Султан. 5 мая. КазТАГ — Штормовое предупреждение объявлено в Западно-Казахстанской, Туркестанской, Акмолинской, Павлодарской и Атырауской областях на 5-6 мая, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«6 мая в ЗКО местами ожидаются гроза, ветер юго-восточный 15-20 метров в секунду. В Уральске днем 6 мая ожидаются гроза, ветер юго-восточный порывы 18 метров в секунду. 6 мая в Туркестанской области ночью в горных районах ожидается сильный дождь. Местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер восточный местами 15-20 метров в секунду. В Шымкенте 6 мая ночью и утром ожидаются гроза, шквал. В Туркестане 6 мая ожидается ветер восточный порывы 15-20 метров в секунду», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном во вторник.

Также сообщается, что 6 мая в Акмолинской области ночью местами ожидаются заморозки -3.

«В Нур-Султане ночью 6 мая на поверхности почвы ожидаются заморозки -2. В Кокшетау ночью 6 мая на поверхности почвы ожидаются заморозки -1. Ночью 6 мая по Павлодарской области сохраняются заморозки -1-6. Днем 6 мая в Атырауской области местами ожидается гроза. Ветер восточный, юго-восточный ночью местами, днем на большей части 15-20 метров в секунду. В Атырау днем 6 мая ожидается ветер восточный, юго-восточный порывы 15-18 метров в секунду», — следует из сообщения.

Кроме того, 5-6 мая ожидается сильные дожди в горных районах Туркестанской области, в связи с этим возможен подъем уровня воды рек в Туркестанской области.

Вероятность шторма синоптики оценили в 80-100%.