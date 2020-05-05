Нур-Султан. 5 мая. КазТАГ — Число зараженных коронавирусом в Казахстане достигло 4160, сообщает оперативный штаб госкомиссии.

«Зарегистрировано еще 39 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (КВИ). (…) Всего в стране подтверждено 4160 случаев», — говорится в сообщении об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 12.15 5 мая в Казахстане.

По данным оперштаба, 39 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Нур-Султане (пять), в Алматы (18), в Костанайской области (три), в Атырауской области (четыре), в Павлодарской области (два), в Карагандинской области (два), в Алматинской области (один), в Мангистауской области (один) и в Актюбинской области (три).