«Назначения Маулена Ашимбаева и Даурена Абаева оказались полной неожиданностью для левобережных аналитиков». «Кадровые рокировки: курс на омоложение?». «Дарига не пела в общем хоре». «Как пройдет Парад Победы в Казахстане в режиме онлайн»

Сетевой Казахстан 5 мая 2020г.

MATRITCA . KZ . Талгат КАЛИЕВ, политолог – «Президент Токаев продемонстрировал контроль над правом информационной инициативы» — Назначения Маулена АШИМБАЕВА и Даурена АБАЕВА оказались полной неожиданностью для левобережных аналитиков и претендовавших на доступ к эксклюзивным инсайдам анонимных телеграм-каналов. За последний период это первый случай, когда источником новостей являются традиционные СМИ. При внешней незначительности, это обстоятельство имеет принципиальное значение. По сути, Президент Токаев в данном конкретном случае продемонстрировал контроль над правом информационной инициативы и монополию на повестку. А отсутствие каких-либо утечек свидетельствует о чрезвычайно узком круге посвященных в процесс принятия данных решений лиц.

AZATTYQ . ORG . ««Назарбаев — это система». Эксперты — о новых назначениях» — 4 мая, после двух дней молчания, в Нур-Султане назначили второго человека в иерархии власти Казахстана — председателя сената. Им стал Маулен АШИМБАЕВ, которого президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ для этого освободил от должности первого заместителя главы администрации президента, заменив Дауреном АБАЕВЫМ, бывшим министром информации и общественного развития. Что говорят эксперты об этих назначениях? Политолог Досым САТПАЕВ, комментируя эти назначения, согласен, что назначенцев можно считать в некоторой степени «новым поколением». Эксперт называет их представителями «многочисленной молодой поросли, которая появилась еще в кадровом гнезде первого президента, и каждого из них двигали вверх люди из окружения Назарбаева».

««Что с нами будет?» Большая вода оставила тысячи людей без крова» — Сотни домов и хозяйственных построек разрушены на юге Казахстана после прорыва дамбы в соседнем Узбекистане. Тысячи людей покинули свои дома в зоне затопления. Оставшиеся без крова жители расположились в подготовленных местными акиматами пунктах, некоторые всё еще находятся на улице и спасаются от воды на возвышенностях.

«Подписка о неразглашении данных следствия — средство давления?» — Среди десятков людей, обвиненных в распространении «заведомо ложной информации» после объявления режима чрезвычайного положения в Казахстане, есть журналисты и гражданские активисты. По словам правозащитников, принудительная подписка о неразглашении данных следствия не позволяет им защищать себя публично. Между тем следственные органы заявляют, что используют свои законные полномочия.

ZAKON . KZ . «Что означают произошедшие в Казахстане кадровые перестановки» — По словам политолога Андрея ЧЕБОТАРЕВА, новые назначения, особенно приход Маулена АШИМБАЕВА на пост спикера Сената Парламента, были достаточно неожиданными. Но при этом нужно отметить, что все назначенцы – это профессионалы своего дела, имеющие большой управленческий опыт. Ну, а что касается остальных назначенцев, то по словам политолога, для Даурена АБАЕВА это тоже серьезное повышение в его карьере. Потому что теперь он отвечает за всю внутреннюю политику в стране, и непосредственно имеет доступ к главе государства. С мнением коллеги согласен политолог Талгат КАЛИЕВ. По его мнению, сегодняшние назначения – это нормальный ход политического процесса, и каждое назначение вполне логично.

TIME . KZ . «Она не пела в общем хоре» — Чем запомнилась первая в новейшей истории Казахстана женщина — спикер сената. Дарига НАЗАРБАЕВА с самого начала снискала себе образ строгого, но справедливого председателя. Она увеличила количество парламентских слушаний и пленарных заседаний на острые темы, вызывала на ковер акимов и министров, обновила сайт сената, организовала прямые трансляции пленарки. Но главное ее достоинство в том, что не стеснялась говорить то, что думает. Даже если это кому-то не нравилось.

«Дембель неизбежен» — В связи с режимом чрезвычайного положения в стране впервые приостановлен не только призыв, но и демобилизация отслуживших свой срок лиц, рекрутированных на воинскую службу весной 2019 года. Об этом в понедельник на брифинге рассказал начальник департамента организационно-мобилизационной работы Генерального штаба Вооруженных сил республики полковник Сакен ЖУСУПОВ. В Казахстане очередной призыв на срочную воинскую службу отсрочен на август.

«Затянуть пояса» — Как нацкомпания “КазМунайГаз” (КГМ) сокращает расходы на фоне кризиса и сколько ей удастся сэкономить в результате оптимизации бизнес-процессов? Заместитель председателя правления — финансовый директор нацкомпании Даурен КАРАБАЕВ поделился своими взглядами о влиянии рыночных условий на отрасль, о новых сроках IPO и рациональной кадровой политике и пообещал, что энергичные антикризисные меры “КазМунайГаза” не разовые акции.

NOVGAZ.COM . Виктор КОВТУНОВСКИЙ — «Противостояние переходит в открытую фазу» — Взяв контроль над Сенатом Токаев получает и другие, не менее важные бонусы. Во-первых, этот орган избирает и/или дает согласие на назначения членов Верховного Суда, руководителей Генпрокуратуры, КНБ, Нацбанка и других важных структур. В результате Токаев наберет большинство голосов в Совете Безопасности и роль пожизненного его председателя станет чисто декоративной. А пресловутый указ №184, согласно которому с Назарбаевым должны согласовываться кадровые вопросы высшего порядка президент упразднит одним росчерком пера.

IA — CENTR . RU . «Кадровые рокировки в Казахстане: курс на омоложение?» — Политолог Уразгали СЕЛЬТЕЕВ в своем телеграмм-канале отмечает: Маулен АШИМБАЕВ стал самым молодым спикером Сената в истории. Кроме того, не могу не отметить, что вторую конституционную позицию в стране во властной вертикали впервые занял выходец из экспертно-аналитического сообщества… Назначение Даурена АБАЕВА главным идеологом (первым заместителем руководителя Администрации Президента) вписывается в тренд на переход к публичной политике и открытому взаимодействию власти с гражданским обществом… На место Абаева пришла покинувшая должность помощника президента Аида БАЛАЕВА. Примечательно, что теперь число женщин в казахстанском правительстве удвоилось.

Петр СВОИК – «Когда ответ держать: Токаев спросит с министров за восстановление экономики» — Глава государства сообщил, что до 11 мая правительство и Национальный банк подготовят Комплексный план по восстановлению экономического роста, включающий поддержку наиболее пострадавших отраслей. Дело, конечно, тоже важное и неотложное, но оставляющее впечатление принципиальной нестыковки: восстанавливать можно лишь уже имеющееся. Так, возникает вопрос: как такое восстановление будет увязано глубинной трансформацией экономики и госуправления. И будет ли увязано вообще. Может быть, не стоило бы придираться к формулировкам, но для следящих за заявлениями и деятельностью отработавшего еще только год президента интрига, причем глубинная, совершенно налицо.

CENTRASIA . RU . «Эксклюзивное интервью президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Межгосударственной телерадиокомпании «Мир»» — Судьба моего отца с самого детства была непростой. Он рано осиротел. Воспитывался в детском доме, затем в интернате, потом началась война, которая стала для него очередным испытанием на мужество и стойкость. Он многое вынес на войне, прошел через ее страшные жернова. Смог преодолеть страхи и горести. Но отец, как и многие другие фронтовики, не любил рассказывать о войне и тем более о своих подвигах и наградах. О своих переживаниях, потерях, первой встрече с противником, храбрости солдат, их героизме и огромном желании вернуться домой с Победой отец рассказал в своей автобиографической книге «Солдат ушел на войну».

EURASIA . EXPERT . ««Никто не забыт, ничто не забыто»: Как пройдет Парад Победы в Казахстане в режиме онлайн» — В Казахстане режим чрезвычайного положения и карантина в крупных городах продлится до 11 мая, а значит, 75-летнюю годовщину Победы люди проведут в карантине. Еще в марте главное мероприятие по случаю праздника – парад – был отменен. Однако коммунисты Казахстана решили не сдаваться и придумали альтернативу: на специально созданном сайте 9 мая пройдет настоящий онлайн-парад. Секретарь центрального комитета Коммунистической народной партии Казахстана, руководитель фракции «Народные коммунисты» в нижней палате парламента Айкын КОНУРОВ рассказал корреспонденту «Евразия.Эксперт» о том, как будет проходить виртуальное празднование Дня победы.

KAZPRAVDA . KZ . Асхат АЙМАГАМБЕТОВ, министр образования и науки РК – «Об актуальных вопросах развития науки» — Научный потенциал является важнейшим ресурсом устойчивого и безопасного развития и одним из факторов, определяющих исторические перспективы любой страны. Задача по вхождению в число 30 наиболее развитых государств мира требует развития отечественной науки. Ответ очевиден: трудно ожидать, что зарубежные государства в условиях нарастающей глобальной конкуренции будут охотно делиться своими последними достижениями. В лучшем случае мы сможем приобрести технологические решения 5-7- летней давности. При этом даже для внедрения этих зарубежных технологий требуется соответствующий научный потенциал. Следовательно, комплекс стоящих задач невозможно решить без развития отечественной науки, расширения рамок научных исследований и формирования современных инновационных центров.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Экономисты ответили главе ЕНПФ на заявление о растущей доходности накоплений» — Пандемия, карантин, беспрецедентное снижение цен на нефть и скачки доллара – все эти события заставили задуматься о сохранности пенсионных отчислений. К тому же в середине апреля как гром грянули многочисленные сообщения казахстанцев, которые обнаружили, что накопления на их счетах значительно уменьшились. В ЕНПФ тогда парировали: сумма вкладов осталась неизменной, снизились лишь инвестиционные доходы. Опять же действия фонда ни при чем, а виной всему проклятые курсовые колебания. Петр СВОИК прямо указывает на то, что никакой доходности нет.

«Фермеры требуют ликвидировать «КазАгро»» — Если бы в Казахстане составляли рейтинг самых бесполезных и неэффективных государственных компаний, уверены опрошенные нами фермеры, «КазАгро» был бы неизменным лидером этого списка. Они утверждают, что за 14 лет «работы» холдинг просел абсолютно по всем показателям: ушел в огромный минус, незаконно размещал на депозитах деньги, предназначенные для них же, фермеров, растрачивал эти средства, погряз в череде коррупционных скандалов и, разумеется, полностью и бесповоротно потерял их доверие. О том, почему необходимо срочно ликвидировать этого «монстра», аграрии подробно рассказали корреспонденту Azattyq Rýhy.

FORBES . KZ . «Новая нефть. Станет ли сельское хозяйство локомотивом экономики Казахстана?» — Свой ответ на этот вопрос предлагает экономист Мурат ТЕМИРХАНОВ — Сейчас, во время кризиса, власти вновь заговорили о том, что сельское хозяйство должно заменить собой нефтяную отрасль и стать новым драйвером экономики. Однако с точки зрения доходов и расходов государственного бюджета этот сектор экономики получает госпомощи больше, чем платит налогов. Так почему же все прошлые усилия государства не дали никаких результатов по конкурентоспособности и опережающему росту этого очень важного для Казахстана сектора экономики?

EXPRESS — K . KZ . «Конспирологи и медики спорят о прививках» — Министр здравоохранения Елжан БИРТАНОВ решил вразумить антипрививочников и подвел черту под противостоянием медиков и конспирологов в соцсетях. Как отметил министр на своей странице в Facebook, пока у нас некоторые товарищи рассуждают о необходимости отмены всеобщей вакцинации, развитые страны уже распределяют очередь за вакцинами против коронавируса. И похоже, уже все распределили. Не исключено, считает Биртанов, что следующим летом в Европу не привитым от Covid-19 въезд будет воспрещен. Тем временем антипрививочники набрали 139 тысяч подписей под петицией против принятия нового кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения», который обяжет родителей делать детям прививки.

LITER . KZ . «В каких сферах выгоднее всего работать в Казахстане сегодня» — Заработные платы педагогов в Казахстане растут быстрыми темпами. По сравнению с январем-мартом 2019-го их оплата труда выросла на 49%. Еще выше зарплаты сейчас у работников, обеспечивающих транспортировку жидкостей и газов по трубопроводам – 574,1 тысяч тенге, что в 2,9 раза выше среднереспубликанского показателя. Связисты – представители одной из немногочисленных групп профессий, зарплаты в которой в начале года не только не упали, но и заметно увеличились. Почти в полтора раза выросла оплата труда работников в сфере речного грузового транспорта.

CARAVAN . KZ . «Заговор продюсеров и слишком большая популярность: чем Димаш Кудайберген «не угодил» зарубежным звездам» — Кто из представителей иностранного шоу-бизнеса негативно высказывался о талантливом казахстанце, какие слухи ходят о конфликте Димаша с представителями российской сцены и почему даже популярные соотечественники КУДАЙБЕРГЕНА критикуют его успех. Судя по пристальному вниманию прессы и армии фанатов из самых разных стран, можно с уверенностью сказать, что популярность Димаша Кудайбергена уже давно приобрела мировой масштаб. До объявления режима ЧП в Казахстане у исполнителя планировался стадионный тур не только в пределах СНГ, но и по западным странам.

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