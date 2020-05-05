Нур-Султан. 5 мая. КазТАГ — Руководитель управления образования Нур-Султана Шолпан Кадырова рассказала, в каком формате пройдут экзамены в колледжах Нур-Султана, сообщается на официальном интернет-ресурсе акимата столицы.

«Предварительная защита дипломной работы (проекта) будет проходить в сроки, согласно графику, разработанному организацией образования. Прием государственного экзамена и защита дипломной работы (проекта) обучающихся предусматривается в режиме онлайн с применением технологий онлайн-прокторинга, которые позволяют верифицировать обучающегося, отслеживать экран и поведение обучающегося, а также записывать весь экзамен на видео», — сказала Кадырова на брифинге.

По ее словам, экзаменационные вопросы заранее разрабатываются организацией образования и размещаются на портале дистанционного обучения для общего доступа.

Она отметила, что во всех колледжах создан штаб по обеспечению своевременного оказания технической поддержки (оказание онлайн-консультаций) преподавателям, студентам и родителям, а также осуществление постоянного мониторинга и контроля за организацией учебно-воспитательного процесса и обратную связь с участниками ДОТ.

Также, по словам руководителя управления образования, согласно правилам приема в организации технического и профессионального образования, прием документов в колледжи начнется с 20 июня до 25 августа. Документы можно предоставить в приемную комиссию колледжа в бумажном варианте или в электронном виде на сайте e.astana.kz.

«Вступительные экзамены для поступающих будут проводиться в зависимости от выбранной специальности на базе колледжей. В случае продления санитарно-эпидемиологического режима в стране, о форме приема документов и проведения вступительных экзаменов абитуриентам будет сообщено дополнительно», — заключила Кадырова.