Два поселка в Туркестанской области могут перенести в другое место – акимат

Алматы. 5 мая. КазТАГ – Мадина Алимханова. Поселки Жанатурмыс и Женис Мактаральского района Туркестанской области могут быть перенесены в другое место, сообщил заместитель акима Туркестанской области Сакен Калкаманов.

«Начали обсуждать перенос двух населенных пунктов, это жители подняли и наши, акимат области, Жанатурмыс и Женис, которые находятся в естественном понижении, это самая низкая точка Мактаральского района, которые первыми понесли урон от наводнения, и больше всех там было затоплено участков, почти 100%. Все эти дома мы планируем перенести в другое место», — сказал Калкаманов на брифинге во вторник.

При этом он отметил, что в настоящее время акимат области изыскивает участок и ждет решения государственной комиссии.