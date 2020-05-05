МИД о потопе в Туркестанской области: Вопрос отправления узбекской стороне ноты не стоит

Нур-Султан. 5 мая. КазТАГ — Вопрос отправления узбекской стороне ноты министерства иностранных дел (МИД) РК в связи с потопом в Туркестанской области не стоит, сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

«Ситуация с прорывом дамбы Сардобинского водохранилища на территории Республики Узбекистан и, как следствие подтопление ряда населенных пунктов Туркестанской области, находится на особом контроле нашего правительства. Как известно, 2 мая т.г. состоялся телефонный разговор Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, в ходе которого стороны предметно обсудили сложившуюся ситуацию и договорились о скоординированной работе правительств двух стран. Принимая во внимание тесное взаимодействие правительств и руководителей приграничных регионов по совместной ликвидации последствий затопления, вопрос направления узбекской стороне ноты МИД РК не стоит», — говорится в комментарии Смадиярова о ситуации в Туркестанской области, распространенном во вторник.

По его словам, аким Туркестанской области Умирзак Шукеев в оперативном режиме совершил поездку в соседние регионы Узбекистана и провел необходимые переговоры с узбекской стороной, об итогах которых доложил на сегодняшнем заседании правительства.

«Как известно, создана правительственная комиссия во главе с заместителем премьер-министра Романом Скляром. Завтра он вылетает в Туркестанскую область и Узбекистан для выработки алгоритма совместных действий. Все контакты двух сторон осуществляются в полном соответствии с нормами договоров о вечной дружбе, стратегическом партнерстве и конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер», — резюмировал Смадияров.

Ранее сообщалось, в пяти селах Мактааральского района Туркестанской области было подтоплено 845 домов.

Напомним, 1 мая из-за смыва части дамбы Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области Узбекистана и сброса воды для снижения уровня в водохранилище наполнились водой приграничные коллекторы Мактааральского района Туркестанской области Казахстана. Из-за притока воды произошел разлив из коллектора на границе Мактааральского района, что привело к подтоплению. Более 5 тыс. сельчан Туркестанской области покинули свои дома из-за угрозы подтопления.