Токаев поручил рассмотреть дополнительные меры по сохранению стабильности финрынка

Нур-Султан. 5 мая. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил регуляторам рассмотреть дополнительные меры по сохранению стабильности финансового рынка, сообщает государственное издание.

«По моему поручению Национальный банк и агентство по регулированию и развитию финансового рынка рассматривают дополнительные меры по сохранению стабильности финансового рынка», — сказал Токаев во вторник.

Он подчеркнул, что банковская система – это особо важная часть финансового рынка.

«В стабильной работе банков заинтересованы и государство, и бизнес, и простые вкладчики. Поэтому помощь не будет оказываться банкам просто так. Это – один из путей подъема национальной экономики. Сейчас у банков есть возможность оказывать услуги непрерывно. Стабильно работает и фонд гарантирования депозитов. За ситуацией следит Национальный банк. Поэтому нет никакой угрозы сохранности средств вкладчиков», — заверил президент.

По словам главы государства, банки второго уровня внесли свой вклад в стабилизацию социально-экономической ситуации в условиях чрезвычайного положения. В качестве примера он привел отсрочку выплат по кредитам для бизнеса.

«Такая помощь нужна тем, кто лишились доходов. Вместе с тем, в обществе не должно укрепляться мнение, что кредиты не нужно возвращать совсем. Это – ошибочное понимание», — подчеркнул президент.

Вместе с тем, добавил он, с участием Национального банка подготовлена программа выдачи льготных кредитов.

«Если банки прекратят выдачу кредитов бизнесу и гражданам, остановятся многие отрасли экономики. Мы не допустим этого», — сказал Токаев.