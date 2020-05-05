Нур-Султан. 5 мая. КазТАГ – Махамбет Абжан. Какие выплаты будут получать ветераны Казахстана в соответствии с новым законом, сообщил вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ерлан Аукенов.

«Документом определены пять социально-защищаемых категорий ветеранов и размеры специальных государственных пособий для них: ветераны Великой Отечественной войны – 16 МРП (Т44 448, 1025 человек); ветераны боевых действий на территории других государств – 6,19 МРП (Т17 196, 21729 человек) и 4,8 МРП (Т13 335, 10248 человек); ветераны, приравненные по льготам и гарантиям к ветеранам Великой Отечественной войны – 7,55 МРП (Т20 974, 16175 человек) и 6,19 МРП (Т17 196, 21729 человек); ветераны труда – 138,63 МРП (Т385115) и 2,13 МРП (Т5918, 107701 человек); другие категории лиц, на которых распространяется действие закона – 4,8 МРП (Т13 335, 4299 человек), 4,48 МРП (Т12 357, 15 человек) и 4,59 МРП (Т12 752, 13454 человек)», — сказал Аукенов во вторник в СЦК.

Он отметил, что в законе «О ветеранах» отдельно выделены ветераны боевых действий на территории других государств из числа ветеранов, приравненных по льготам и гарантиям к ветеранам Великой Отечественной войны.

«Так, военнослужащие, принимавшие участие в боевых действиях в Афганистане, Вьетнаме, Алжире, Египте, а также на территории других государств, переходят в категорию ветеранов боевых действий. При этом все действующие льготы и пособия сохраняются», — проинформировал вице-министр.

По его словам, перечень ветеранов, относящихся к данной категории, закреплен в ратифицированном Казахстаном в 1994 году Соглашении стран СНГ о взаимном признании льгот и гарантий для ветеранов. К данной категории относятся военнослужащие, принимавшие участие в 23 конфликтах, в рядах вооруженных сил Советского Союза в разные годы.

«Также категория ветеранов боевых действий на территории других государств расширена лицами, которые не подпадают под действие соглашения от 1994 г., из числа принимавших участие (10 248 чел., 4,8 МРП – Т13335): в усилении охраны внешних границ СНГ на Таджикско-Афганском участке в период с 1992 по 2001 гг. (9635 человек); в урегулировании конфликта в Чехословакии в 1968 году (64 человек); в урегулировании межэтнического конфликта в Нагорном Карабахе (255 человек); в миротворческой операции в Ираке (294 человек)», — добавил спикер.

Вместе вице-министр сообщил, что пересмотрены размеры специальных государственных пособий для Героев Социалистического Труда из числа участников Великой Отечественной войны, а также Героев Социалистического труда в два и 15 раз соответственно – с 74,65 МРП и 9,6 МРП до 138,63 МРП, в 2020 г. эта сумма составляет Т385115.

«На сегодняшний день численность Героев Социалистического труда из числа участников ВОВ составляет два человека, Герои Социалистического труда – 73 человека», — добавил Аукенов.

Также предлагается повысить размер специального государственного пособия «чернобыльцам» в два раза с 2,13 МРП (в 2020 г. – Т5918) до 4,8 МРП (в 2020 г. – Т13 335).

«Для исполнения всех указанных норм закона предусмотрено выделить дополнительно по Т2 млрд ежегодно. В результате в 2020 г. охват мерами господдержки ветеранов в Казахстане будет увеличен с 169 тыс. до 180 тыс. человек», — резюмировал вице-министр.