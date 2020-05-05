Казахстан импортировал из Узбекистана 7,5 тонн серной кислоты – АГМК

Алматы. 5 мая. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Казахстан импортировал из Узбекистана 7,5 тонн серной кислоты, сообщает пресс-служба АО «Алмалыкский горно-металлургический комбинат» (АГМК).

«Во исполнение протокола видео-селекторного совещания, состоявшегося 22 апреля 2020 года, отделом экспорта АГМК предпринимаются необходимые меры. В частности, по состоянию на январь-апрель 2020 года усилиями отдела удалось экспортировать 7500 тонн серной кислоты в Республику Казахстан», — говорится в сообщении информационной службы предприятия на Telegram-канале во вторник.