Мониторить национал-патриотические настроения в среде крупных этносов решили власти РК

Нур-Султан. 5 мая. КазТАГ – Махамбет Абжан. Мониторить тенденции развития национал-патриотических настроений в среде наиболее крупных этносов решили власти РК.

«Мониторинг тенденции развития национал-патриотических настроений в среде наиболее крупных этносов», — такая услуга может появиться в скорректированном республиканском бюджете РК.

Министерству информации и общественного развития РК и ТОО «Институт прикладных этнополитических исследований» на услуги по проведению прикладных этнополитических исследований и мероприятий в сфере межэтнических отношений правительство намерено выделить Т262,8 млн.

В приложение 59 к постановлению правительства РК от 9 апреля 2020 года № 187 «О реализации Указа президента РК «О республиканском бюджете на 2020 год» планируют внести порядковый номер 5-1 – «Услуги по проведению прикладных этнополитических исследований и мероприятий в сфере межэтнических отношений».

В данную услугу кроме мониторинга национал-патриотических настроений планируют внести еще 15 мероприятий. Сюда входят мониторинг социально-экономического положения этнических групп и социального самочувствия населения Казахстана; проблема межэтнической ксенофобии и пути ее преодоления на основе лучших практик стран ОЭСР; проведение форсайт-исследования по вопросам гражданской идентичности и интеграции этнических групп Казахстана; вклад этносов в развитие Казахстана (актуализация электронной базы данных по выдающимся личностям); проведение форсайт-исследования «Объединительный и модернизационный потенциал казахов» и другие мероприятия.