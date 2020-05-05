Эвакуированные жители семи населенных пунктов Туркестанской области возвращаются домой

Алматы. 5 мая. КазТАГ – Мадина Алимханова. Эвакуированные жители семи населенных пунктов Туркестанской области стали возвращаться домой, сообщил заместитель акима региона Сакен Калкаманов.

«Сейчас мы семь населенных пунктов, которые находились под угрозой затопления, отстояли. Вода уже туда, к этим населенным пунктам не подступает. Поэтому семь населенных пунктов мы возвращаем из эвакуации, они могут вернуться в свои дома. Это Шугыла, Нурлытан, Танирберген Жайлыбаев, Арайлы, Ырысты, Каракир. Туда жители из эвакуационных пунктов на автобусах возвращаются и на своем транспорте от родственников, где проживали», — сказал Калкаманов на брифинге во вторник.

При этом он отметил, что пять населенных пунктов по-прежнему остаются затопленными.

«Остаются под затоплением пять населенных пунктов. Это Женис, Жанатурмыс, Оргебас, Достык и Фирдоусы. В них проживало 6128 человек. В целом на 2, 3, 4 см вода в затопленных населенных пунктах падает, то есть, уходит. Это говорит о том, что нового прихода воды нет со стороны Узбекистана», — добавил он.

Ранее сообщалось, в пяти селах Мактааральского района Туркестанской области было подтоплено 845 домов.

Напомним, 1 мая из-за смыва части дамбы Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области Узбекистана и сброса воды для снижения уровня в водохранилище наполнились водой приграничные коллекторы Мактааральского района Туркестанской области Казахстана. Из-за притока воды произошел разлив из коллектора на границе Мактааральского района, что привело к подтоплению. Более 5 тыс. сельчан Туркестанской области покинули свои дома из-за угрозы подтопления.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил помочь пострадавшим от прорыва узбекской дамбы жителям казахстанских сел. Также сообщалось, что власти Туркестанской области дали предварительную оценку ущерба от наводнения.

4 мая была создана правительственная комиссия по ликвидации последствий подтопления населенных пунктов Туркестанской области. Позднее в пресс-службе комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) министерства внутренних дел (МВД) РК собщили, что временные дамбы и три коллектора установили вокруг сел Туркестанской области.