Мы уже испытываем проблемы с бесконтрольной миграцией из-за безработицы на селе – Токаев

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Нур-Султан. 5 мая. КазТАГ – В Казахстане уже наблюдаются проблемы с бесконтрольной миграцией из-за безработицы на селе, сообщил президент РК Касым-Жомарт Токаев.

«Самая главная задача – создать условия для сельской молодежи, обеспечить их работой. В противном случае нам грозят бесконтрольная миграция и урбанизация, и как следствие – необходимость решения фундаментальных социальных и политических вопросов. Мы уже начали испытывать такие проблемы. Особенно это заметно в крупных городах», — сказал Токаев в интервью государственному изданию во вторник.

По его словам, государственные органы должны постоянно уделять внимание таким вопросам.

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