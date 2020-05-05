Сегодня инвестиции нужно направлять на производство медоборудования и лекарств

Алматы. 5 мая. КазТАГ — Сегодня инвестиции нужно направлять на производство медицинского оборудования и лекарств, сообщается на официальном информационном ресурсе Организации Объединенных Наций «Новости ООН».

«Национальная и международная инвестиционная политика может и должна способствовать устранению разрушительных экономических и социальных последствий пандемии. (…) Сегодня инвестиции, в первую очередь, необходимо направлять на стимулирование производства медицинского оборудования и лекарств, а также на материальную помощь предприятиям, испытывающим серьезные трудности», — заявил генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Мухиса Китуйи.

При этом, как полагает глава ЮНКТАД, необходимо следить за тем, чтобы поглощения национальных компаний международными не противоречили национальным интересам.

Основой экономических мер, направленных на противодействие пандемии, должна быть, как считают эксперты, налоговая и финансовая поддержка не только компаний, но и их сотрудников.

Согласно новым прогнозам ЮНКТАД, в период 2020-2021 годов ожидается сокращение потоков прямых иностранных инвестиций (ПИИ) на 40%.

«Это показывает, что глобальное распространение COVID-19 влияет также и на совершение сделок по международным инвестиционным соглашениям на будущее», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в борьбе с пандемией коронавируса правительства всего мира стремятся привлечь и удержать иностранные инвестиции и одновременно оказывают финансовую поддержку национальным компаниям, малым и средним предприятиям, которые в наибольшей степени пострадали от пандемии или могут внести наибольший вклад в борьбу с коронавирусом. Так, одни страны перенаправляют финансовые потоки на производство медицинского оборудования и лекарств, другие – «эвакуируют» производственные мощности своих компаний из наиболее пострадавших стран, например, из Китая.

«При этом в попытках преодолеть кризис страны используют различные имеющиеся в их распоряжении инструменты инвестиционной политики. Так, правительство Италии занялось национализацией авиакомпании Alitalia («Алиталия»). Администрация США выделила 25 млрд долларов для поддержки авиационной отрасли, пострадавшей в связи пандемией. Власти Южной Кореи заявили о готовности вкладывать средства в компании, которые займутся производством вакцины и медикаментов с тем, чтобы избежать потери доходов. Нидерланды окажут помощь бизнесу, который был вынужден закрыться в условиях эпидемии. В США концерн General Motors получил госзаказ на производство приборов для вентиляции легких. Япония выделила 2,2 млрд долларов на вывод производственных мощностей своих компаний из Китая в Японию или в другие страны Азии», — следует из сообщения.

В ЮНКТАД уверены, что государства могут и должны находить различные рычаги в противодействии кризису, вызванному пандемией.