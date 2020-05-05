Приравненные к участникам ВОВ лица имеют право на жилье на общих основаниях

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Нур-Султан. 5 мая. КазТАГ – Владимир Радионов. Лица, приравненные к участникам Великой Отечественной войны, имеют право на жилье на общих основаниях, сообщил вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ерлан Аукенов.

«Если говорить о ветеранах ВОВ, имеющих первоочередное право на получение жилья, по нашим данным, еще пять лет назад все ныне проживающие ветераны войны (1025 человек) жильем были обеспечены. Те, кто попадает под действие закона «О ветеранах», попадают и под действие закона «О жилищных отношениях» имеют право встать в очередь на жилье на общих основаниях», — сказал Аукенов на брифинге во вторник.

По данным министерства, из этой категории сейчас 2,1 тыс. человек стоят в очереди на получение жилья, 366 человек проживают в жилищах из коммунального жилищного фонда.

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