Нур-Султан. 6 мая. КазТАГ – Алия Ракишева возглавила аппарат сената, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента Казахстана.

«Распоряжением председателя сената парламента Республики Казахстан Маулена Ашимбаева руководителем аппарата сената назначена Ракишева Алия Галимжановна», — говорится в сообщении в среду.

Ракишева разные годы работала на руководящих должностях в министерстве юстиции Республики Казахстан, Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан. С 2013 года занимала должность заведующей Государственно-правовым отделом администрации президента Республики Казахстан, в 2018 году была назначена заместителем руководителя администрации президента. До назначения в сенат работала советником президента.