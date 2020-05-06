Алия Ракишева возглавила аппарат сената

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Нур-Султан. 6 мая. КазТАГ – Алия Ракишева возглавила аппарат сената, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента Казахстана.

«Распоряжением председателя сената парламента Республики Казахстан Маулена Ашимбаева руководителем аппарата сената назначена Ракишева Алия Галимжановна», — говорится в сообщении в среду.

Ракишева разные годы работала на руководящих должностях в министерстве юстиции Республики Казахстан, Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан. С 2013 года занимала должность заведующей Государственно-правовым отделом администрации президента Республики Казахстан, в 2018 году была назначена заместителем руководителя администрации президента. До назначения в сенат работала советником президента.

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