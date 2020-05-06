Штормовые предупреждения объявлены на четверг в Шымкенте и пяти областях

Новости 124 0

Нур-Султан. 6 мая. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены на четверг в Шымкенте и пяти областях, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«7мая в Туркестанской области местами ожидаются гроза, шквал. Ветер восточный, юго-восточный местами 15-20 метров в секунду. В Шымкенте 7 мая в первой половине ночи ожидаются гроза, шквал. Вероятность шторма 90-95%», — говорится в распространенном в среду штормовом предупреждении.

В Алматинской области в четверг ожидается ветер восточный, юго-восточный, местами порывы 15-20 метров в секунду. В Талдыкоргане 7 мая ожидается ветер юго-восточный порывы 15 метров в секунду. Вероятность шторма 95-100%.

«7 мая в Кызылординской области местами ожидаются пыльная буря, ветер восточный, северо-восточный ночью местами, днем на большей части 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма 95-100%», — сказано в сообщении.

Днем в четверг по югу Актюбинской области ожидается ветер восточный, юго-восточный порывы 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма оценивается в 90-95%.

«Дивный» посткарантинный мир «Дивный» посткарантинный мир
2184

«Днем 07 мая в Мангистауской области ожидаются на большей части дождь, местами сильный. Местами гроза. Днем местами пыльная буря. Ветер юго-восточный, восточный местами 15-20 метров в секунду. В Актау 7 мая ожидается гроза. Вероятность шторма 90-95%», — предупредили синоптики.

Похожие материалы:

  1. Штормовые предупреждения объявлены на 1 мая в Нур-Султане и трех областях
  2. Штормовые предупреждения объявлены на четверг в Нур-Султане, Шымкенте и семи областях
  3. Штормовые предупреждения объявлены в пяти областях Казахстана
  4. Штормовые предупреждения объявлены в пяти областях Казахстана на 4-5 мая
  5. Штормовые предупреждения объявлены на понедельник в пяти областях Казахстана

Новости партнеров

Загрузка...