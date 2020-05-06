Частные лаборатории РК не ограничены по стоимости ПЦР-тестирования на COVID-19

Нур-Султан. 6 мая. КазТАГ – Владимир Радионов. Частные лаборатории не ограничены в части стоимости ПЦР-тестирования на COVID-19, заявил генеральный директор — председатель правления Национального центра экспертизы лекарственных средств (НЦЭЛС) Арнур Нуртаев.

«Если государство может позволить себе работать без рентабельности с порогом в Т11 тыс., то частные лаборатории не ограничены какими-либо требованиями по цене», — сказал Нуртаев на брифинге в среду, отвечая на вопрос, почему в государственных лабораториях ПЦР-тестирование на COVID-19 стоит Т11 тыс., в частных доходит до Т20 тыс., а в США — $10.

Говоря о стоимости процедуры, он отметил, что она складывается из стоимости самой тест-системы, реагентов, их транспортировки, использования оборудования.

«Ну и самое главное — сотрудники, их экипировка. Вы знаете, у нас есть четкие требования формы, в которой должен осуществляться забор. Все это отражается на стоимости. Но сейчас, насколько я знаю, частные лаборатории идут на снижение стоимости ввиду того, что поток людей на ПЦР-тестирование увеличивается», — добавил Нуртаев.

При этом он отдельно подчеркнул, что в США ПЦР-тестирование $10 точно не стоит, «нет такой цифры».