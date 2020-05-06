Как не допустить повторения режима карантина осенью, рассказали в минздраве РК

Новости 118 0
Сколько осталось жить Национальному фонду? Сколько осталось жить Национальному фонду?
554

Нур-Султан. 6 мая КазТАГ – Владимир Радионов. Как не допустить повторения режима карантина осенью, рассказали в министерстве здравоохранения (МЗ) РК.

«Осень-зима – это время, когда повышается заболеваемость ОРВИ и гриппом, поэтому нельзя исключать вероятность того, что увеличится заболеваемость и COVID-19, никто гарантии не даст. Поэтому вполне возможно введение карантина», — сказал председатель комитета контроля качества безопасности товаров и услуг минздрава РК Тимур Султангазиев на брифинге в среду.

Чтобы избежать этого, он попросил казахстанцев соблюдать все те меры, которые сегодня предписывает минздрав, в том числе и социальное дистанцирование.

Ранее сообщалось, что 29% казахстанцев, находящихся на домашнем карантине, нарушили его режим.

Похожие материалы:

  1. Какие страны мира ослабляют режим карантина
  2. Как в Казахстане будет происходить снятие карантина, рассказала главный санврач РК
  3. «Госкомиссия по поручению Главы государства рассмотрела смягчение режима карантина». «Политические разборки можно было отложить на потом». «Список предприятий, которым планируется оказать господдержку возмутил гражданское сообщество»
  4. Сохранение текущей тенденции по КВИ позволит и далее смягчать условия карантина – Мамин
  5. После скандалов из-за доплат врачам и вокруг Молдагасимовой в минздраве начата проверка

Новости партнеров

Загрузка...