Как не допустить повторения режима карантина осенью, рассказали в минздраве РК

Нур-Султан. 6 мая КазТАГ – Владимир Радионов. Как не допустить повторения режима карантина осенью, рассказали в министерстве здравоохранения (МЗ) РК.

«Осень-зима – это время, когда повышается заболеваемость ОРВИ и гриппом, поэтому нельзя исключать вероятность того, что увеличится заболеваемость и COVID-19, никто гарантии не даст. Поэтому вполне возможно введение карантина», — сказал председатель комитета контроля качества безопасности товаров и услуг минздрава РК Тимур Султангазиев на брифинге в среду.

Чтобы избежать этого, он попросил казахстанцев соблюдать все те меры, которые сегодня предписывает минздрав, в том числе и социальное дистанцирование.

Ранее сообщалось, что 29% казахстанцев, находящихся на домашнем карантине, нарушили его режим.