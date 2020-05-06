Кафе и рестораны открывать в ближайшее время не предполагается – минздрав РК

Нур-Султан. 6 мая. КазТАГ – Махамбет Абжан. Кафе и рестораны открывать в ближайшее время не предполагается, сообщил председатель комитета контроля качества безопасности товаров и услуг министерства здравоохранения Казахстана Тимур Султангазиев.

«Сейчас этот вопрос (открытия кафе и ресторанов – КазТАГ) остро не стоит. Необходимо все-таки смотреть на эпидемиологическую ситуацию. В ближайшее время открывать – соответствующее поручение по ресторанам и кафе – не предполагается», — сказал Султангазиев в среду в СЦК, отвечая на вопрос, когда начнут работать рестораны и кафе и смогут ли казахстанцы летом отпраздновать торжественные события.

Он подчеркнул, что «все зависит от эпидситуации».