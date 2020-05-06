Почти треть находящихся на домашнем карантине нарушили его режим – минздрав РК

Нур-Султан. 6 мая. КазТАГ – Владимир Радионов. Почти треть находящихся на домашнем карантине казахстанцев нарушили его режим, сообщил председатель комитета контроля качества безопасности товаров и услуг минздрава РК Тимур Султангазиев.

«Первоначально отмечалось, что 4% казахстанцев, которым был предписан домашний карантин, нарушали его условия. В мае эта цифра составляет уже 29%. Материалы по нарушителям переданы в правоохранительные органы», — сказал Султангазиев на брифинге в среду.

При этом он напомнил, что социальное дистанцирование является действенной мерой противодействия распространению коронавирусной инфекции: один больной подвергает опасности заражения четырех человек.