Утечки коронавируса из лаборатории опасных инфекций в Алматы произойти не могло – CDC США

Алматы. 6 мая. КазТАГ – Мадина Алимханова. Утечки коронавируса из лаборатории опасных инфекций в Алматы произойти не могло, считает региональный директор по Центральной Азии Центра США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Дэниел Сингер.

«США не имеют отношения к тому, что происходит в этой лаборатории, за это полностью отвечает Казахстан. Но как ученый я считаю, что утечка этого вируса не могла произойти из этой лаборатории. Чтобы получить такой вирус путем генной инженерии, нужны продвинутые технологии и другая лаборатория», — сказал Сингер в ходе телефонного брифинга в среду.

Он подчеркнул, что, хотя США и финансировали строительство и оборудование лаборатории, к ее работе они не имеют отношения.

«Эта лаборатория не является и никогда не была американской. США предоставляют помощь в борьбе с коронавирусом очень многим странам мира. Мы делаем это, чтобы помочь этим странам справиться с эпидемией. CDC помогало разработать эту лабораторию, правительство США представило финансирование на ее строительство, мы предоставили оборудование и обучение сотрудников. Но она никогда не была американской лабораторией, ее управлением занимается правительство Казахстана, мы не оказываем никакой помощи в ее работе и управлении. Мы просто хотели, чтобы эта страна и другие страны смогли определять особо опасные инфекции и бороться с ними», — заявил он.

По словам Сингера, это поможет защитить американцев и весь мир от распространения опасных заболеваний.

Напомним, ранее журнал о свободе вероисповедания и правах человека в КНР «Горькая зима» заявил о том, что Китай пытается переложить ответственность за распространение коронавируса на Казахстан. В качестве аргумента приводится публикация в китайских СМИ о том, что коронавирус якобы был подготовлен в лаборатории в Алматы в Казахстане при финансовой поддержке американских военных, а затем каким-то образом «распространился» в Китае.