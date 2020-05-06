Мажилис одобрил перенос клеветы из уголовного в адмкодекс

Нур-Султан. 6 мая. КазТАГ – Владимир Радионов. Депутаты мажилиса одобрили перенос клеветы из уголовного в административный кодекс Казахстана.

«По инициативе депутатов клевета переходит в Кодекс РК об административных правонарушениях. Это соответствует международному опыту, то есть рекомендациям Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией», — сказал депутат мажилиса парламента РК Асылбек Смагулов на пленарном заседании палаты в ходе обсуждения законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам исполнительного производства» в среду.

Как сообщалось, проект закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам исполнительного производства»

был одобрен мажилисом во втором чтении и направлен на рассмотрение сената.

Напомним, 20 декабря 2019 года президент РК Касым-Жомарт Токаев сообщил, что решил декриминализовать статью о клевете и перевести ее из уголовного в административный кодекс.

Статьи УК РК о клевете и оскорблении регулярно подвергаются критике со стороны правозащитников ввиду того, что многие СМИ и гражданские активисты, критикующие власть, нередко подвергаются уголовному преследованию именно по этим статьям. Декриминализовать указанные статьи неоднократно призывали власти Казахстана и представители международного сообщества, в том числе и на уровне ООН.

2 февраля 2020 года МИА КазТАГ сообщало, что представлен проект поправок о декриминализации клеветы в Казахстане. 3 марта международный фонд защиты свободы слова «Әділ сөз» сообщил о пропаже законопроекта о декриминализации клеветы с портала «Открытые НПА».