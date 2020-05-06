Закон о парламентской оппозиции передан в сенат Казахстана

Нур-Султан. 6 мая. КазТАГ – Валентина Владимирская. За парламентской оппозицией Казахстана должно быть закреплено право на инициирование парламентских слушаний, определение повестки дня «правительственных часов», внесение альтернативных законопроектов, счттает председатель демократической партии Казахстана «Ақ жол» Азат Перуашев.

«В законопроекте за парламентской оппозицией закрепляется право на инициирование парламентских слушаний не менее одного раза за сессию, определение повестки дня, «правительственных часов» не менее двух раз за парламентскую сессию, внесение альтернативных законопроектов к тем правительственным законопроектам, с которыми оппозиция не согласна», — сказал Перуашев, представляя законопроект на пленарном заседании мажилиса в среду.

По его словам, цель данного законопроекта – реализация прав парламентской оппозиции. Особого внимания, считает он, заслуживает право на выступление на совместных заседаниях палат парламента, пленарных заседаниях мажилиса, комитетов, рабочих групп.

«Это – важная политическая реформа. Имеющиеся в обществе вопросы надо поднимать не на улице, а в стенах парламента», — считает депутат.

Активность инициативных групп, намеренных создать политические партии, по данным представителя министерства юстиции в мажилисе, в 2019 году выросла по сравнению с 2017-2018 годами и на сегодня в Казахстане семь незарегистрированных партий.

«Парламентская оппозиция — политическая партия, представленная в мажилисе, не вошедшая в парламентское большинство и, как правило, на системной основе, имеющая иную позицию по социально-экономическим или общественно-политическим вопросам, чем партия парламентского большинства», — сказал Перуашев, отвечая на вопрос депутата Натальи Смирновой.

Оппозиция, по его словам, должна не только постоянно присутствовать в парламенте, но и активно оппонировать партии власти, постоянно выдвигать альтернативные предложения и добиваться реальных перемен в жизни общества.

Также, в ходе обсуждения уточнилось, что партия, когда она решает перейти в парламентскую оппозицию, должна в парламенте об этом заявить и пройти регистрацию. Только после этого она начинает работать в рамках парламентской оппозиции.

Депутаты приняли законопроект единогласно и передали его в сенат РК.