Мажилис одобрил поправки по вопросам исполнительного производства во втором чтении

Нур-Султан. 6 мая. КАзТАГ – Владимир Радионов. Депутаты мажилиса одобрили проект закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам исполнительного производства» во втором чтении.

«Законопроект направлен на совершенствование законодательства в сфере исполнительного производства и регулирование общественных отношений, складывающихся в сфере принудительного исполнения исполнительных документов», — говорится в заключении к документу.

Отмечается, что принятие законопроекта позволит решить ряд задач, среди которых совершенствование деятельности частных судебных исполнителей, внедрение современных технологий, повышение прозрачности и доступности системы принудительного исполнения для сторон исполнительного производства, совершенствование дисциплинарной практики частных судебных исполнителей, включение в перечень исполнительных документов судебных актов «Международного финансового центра «Астана», обеспечение эффективного исполнения предписаний, выданных государственными инспекторами труда по вопросам невыплаты работодателями заработной платы.

Внесенные депутатами поправки направлены на защиту взысканных с должника денег, временно поступающих на текущие счета частных судебных исполнителей, в том числе по социально-значимым категориям дел.

Законопроект направлен на рассмотрение сената парламента РК.