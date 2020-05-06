Мажилис одобрил поправки по вопросам исполнительного производства во втором чтении

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Нур-Султан. 6 мая. КАзТАГ – Владимир Радионов. Депутаты мажилиса одобрили проект закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам исполнительного производства» во втором чтении.

«Законопроект направлен на совершенствование законодательства в сфере исполнительного производства и регулирование общественных отношений, складывающихся в сфере принудительного исполнения исполнительных документов», — говорится в заключении к документу.

Отмечается, что принятие законопроекта позволит решить ряд задач, среди которых совершенствование деятельности частных судебных исполнителей, внедрение современных технологий, повышение прозрачности и доступности системы принудительного исполнения для сторон исполнительного производства, совершенствование дисциплинарной практики частных судебных исполнителей, включение в перечень исполнительных документов судебных актов «Международного финансового центра «Астана», обеспечение эффективного исполнения предписаний, выданных государственными инспекторами труда по вопросам невыплаты работодателями заработной платы.

Внесенные депутатами поправки направлены на защиту взысканных с должника денег, временно поступающих на текущие счета частных судебных исполнителей, в том числе по социально-значимым категориям дел.

Законопроект направлен на рассмотрение сената парламента РК.

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