«Токаев: Для нас, казахстанцев, это великий праздник. Это день Великой Победы». «Последние перестановки – еще одна победа Токаева». «Повторит ли Дарига Назарбаева судьбу Имангали Тасмагамбетова?». «Казахстан в шаге от глубочайшего кризиса со времен развала СССР»

Сетевой Казахстан 6 мая 2020г.

TASS . RU . «Президент Казахстана: отрицать роль СССР в Победе — значит идти против истины» — Президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ рассказал в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу ГУСМАНУ, что значит для него День Победы и как в Казахстане относятся к этому великому празднику. Кроме того, он поделился информацией о беспрецедентных мерах, которые принимает его страна для борьбы с пандемией коронавируса — Для нас, казахстанцев, это великий праздник. Это день Великой Победы. Вы правильно отметили, что Казахстан внес огромный вклад в достижение победы. Всего лишь один факт: каждые 9 пуль из 10 отливались из свинца, произведенного в Казахстане. Мы поставляли на фронт мясо, продукты питания, одежду. Мы помним имена героев, если говорить о памяти, Героев Советского Союза: Талгат Бегельдинов, дважды Герой Советского Союза, Сергей Луганский, дважды Герой Советского Союза. Мы гордимся Алией Молдагуловой — буквально в возрасте 20-ти лет она стала снайпером, отдавшим свою жизнь на этой войне, — и другими героями войны. Они, безусловно, постоянно находятся в народной памяти.

INFORM . KZ . «Извлекая уроки из настоящего, двигаться в будущее – интервью Главы государства» — О приоритетах в экономике и внешней политике в условиях кризиса, ситуации на финансовом рынке и уроках, которые стоит извлечь из пандемии, свое мнение выразил Президент РК Касым-Жомарт ТОКАЕВ в интервью газете «Egemen Qazaqstan» — Во время кризиса возникает необходимость корректировки расходов и доходов бюджета. В этой ситуации Правительство закрепило особый режим уточнения бюджета. Вы знаете, что на борьбу с коронавирусом был выделен значительный объем финансов. Оказание поддержки гражданам, восстановление экономической активности требуют дополнительного финансирования.

IA — CENTR . RU . «Данияр Ашимбаев: Последние перестановки – еще одна победа Токаева» — Пока простые казахстанцы отсчитывают дни, оставшиеся до отмены режима ЧП в стране, политическая элита нервно кусает ногти, пытаясь угадать, чье кресло сменит хозяина. Вслед за отставкой Дариги НАЗАРБАЕВОЙ с должности спикера сената парламента Касым-Жомарт ТОКАЕВ произвел еще несколько кадровых перестановок. Каковы были причины для отставки дочери Первого президента Казахстана с должности второго лица в государстве? Какова будет ее дальнейшая политическая карьера? Чего ждать от нового спикера сената? На эти и другие вопросы ответил известный казахстанский политолог Данияр АШИМБАЕВ — Маулен Ашимбаев показывает, что его назначение означает, что сенат перестает быть «рассадником заговорщиков» и становится лояльным к действующему президенту и будет заниматься более конструктивной работой с тем, чтобы исключить политические инсинуации. Это назначение – серьезная политическая победа Касым-Жомарта Токаева.

AZATTYQ . ORG . Брюс ПАННИЕР – ««По нисходящей». Что кроется за снятием влиятельной дочери Назарбаева с должности?» — Внезапное решение убрать из парламента Казахстана Даригу НАЗАРБАЕВУ — влиятельного председателя сената и старшую дочь «лидера нации» Нурсултана НАЗАРБАЕВА — поднимает вопросы о политическом руководстве страны и будущем правящей семьи. Назарбаева, которой 7 мая исполнится 57 лет, находилась в политике около 20 лет.

««Токаев еще не пришел к власти». Акежан Кажегельдин — о ЧП, своих письмах в Акорду и встречах с Назарбаевым» — Экономика Казахстана находится под негативным воздействием падения цен на нефть, основной экспортный товар, и существенного замедления деловой активности в свете карантинных мер из-за коронавируса. Насколько адекватны действия властей, в том числе бывшего и нынешнего президентов, в ответ на кризис? Какой план предлагают критики Нур-Султана? Об этом и не только Азаттык поговорил с бывшим премьер-министром Акежаном КАЖЕГЕЛЬДИНЫМ, который возглавлял правительство в сложные 1990-е годы, затем перешел в оппозицию, а последние 22 года живет за рубежом.

KAZVEDOMOSTI . KZ . «Повторит ли Дарига Назарбаева судьбу Имангали Тасмагамбетова?» — Отставка Дариги Нурсултановны с поста спикера верхней палаты Парламента хоть и явилась полной неожиданностью для казахстанских экспертов и политических селебрити, позволяет однако задуматься как о том, «что будет дальше?», так и о прочности ее политического бэкграунда. Насколько она сама, без посторонней помощи, сможет заявить о себе и вернуться на властный Олимп или хотя бы стать самостоятельным «фактором влияния» в отечественной политике. Вопрос не праздный, потому что много у кого до нее, кто казался мощнее, авантюрнее и бескомпромисснее, в похожих ситуациях быстро опускались руки.

EXCLUSIVE . KZ . «Сможет ли Казахстан обойтись без «опеки» России и Китая?» — За последний месяц информационная война на территории Казахстана со стороны России и Китая обострилась. Кремль вновь напомнил о возрождении СССР, а Китай о том, что Казахстан – это исторически часть их территории. Возобновились споры о статусе русского языка. При этом обе державы навязывают нам тезис о кризисе демократических ценностей, которые не выдержали проверку на прочность в условиях пандемии. Есть ли у Казахстана собственная информационная повестка, способная противостоять этой гибридной войне? Об этом exclusive.kz рассуждает с Юрием ПОЙТА, украинским экспертом Центра исследований армии, конверсии и разоружений и Айдаром АМРЕБАЕВЫМ, политическим аналитиком в программе «Мозговой штурм».

NOMAD . SU . Данияр АШИМБАЕВ – «Количество и качество» — В последнее время национально-языковая тема вновь вышла на передовицы. Национальную тематику обострил Курдай, языковую — дискуссия вокруг новой латиницы и очередные письма «общественности» о необходимости запрета русского языка. Сейчас, скорее всего, идет разработка очередных концепций и стратегий по сохранению межнационального согласия, но в их эффективность верится с трудом. Потому что есть опыт. Можно много раз ссылаться на мировой опыт и различные модели, но в основе казахстанской модели лежала советская практика национальной политики, которая основывалась на двух китах — идеологии и системе управления. Старую идеологию Казахстан отверг, а новую не создал.

LITER . KZ . ««Шок пройдет, но отношения между странами поменяются». Как пандемия влияет на политику» — Политолог Эдуард ПОЛЕТАЕВ рассказал, почему дальновидность политических лидеров, стремление к справедливому устройству мира, масштабные меры поддержки населения и бизнеса, а также раннее реагирование на проблему являются главными факторами успеха в борьбе с пандемией COVID-19.

««А пошлите в суд?» — Шишигина предоставила документы, доказывающие нарушения в Федерации легкой атлетики РК» — 30 апреля на Liter.kz вышло интервью Олимпийской чемпионки, депутата Мажилиса Парламента Ольги ШИШИГИНОЙ, в котором она рассказала о многочисленных нарушениях, которые были допущены на Конференции Федерации легкой атлетики РК. Она первая в Казахстане, кто рассказал, что происходит внутри таких организаций. Однако в тот же день генеральный секретарь федерации Асхат СЕЙСЕМБЕК заявил, что слова Шишигиной ни что иное, как фейк. Шишигина в долгу не осталась и подготовила документальный ответ, заявив, что это ее последнее интервью, дальше диалог может быть продолжен только официально. В том числе в суде.

TIME . KZ . «Кто не рискует, тот не получит» — Кому из врачей положены надбавки к зарплате и получат ли едино­временную выплату от государства зараженные медики ЦГКБ Алматы и бывший вице-министр здравоохранения Камалжан НАДЫРОВ? Эти и другие вопросы я задала ответственному секретарю Министерства здравоохранения Ботагоз ЖАКСЕЛЕКОВОЙ — С самого начала речь шла о том, что поощрены будут только те мед­работники, которые находятся в группе риска: они лечат таких пациентов или контактируют с ними. В приказе перечислены три группы риска. По первой (надбавки сотрудникам инфекционных и провизорных стационаров) у нас нет вопросов. Жалобы в основном касаются второй и третьей групп, где речь идет о сотрудниках “скорой”, поликлиник, лабораторий.

«Трудные хлопоты» — Министерство труда и соцзащиты населения планирует устроить в этом году на работу более одного миллиона казахстанцев. Ведомство предлагает гражданам активно участвовать в общественных работах в условиях вероятных сокращений на предприятиях и в организациях из-за последствий пандемии коронавируса и кризиса в экономике. Правительство выступит главным работодателем для казахстанцев, оставшихся без заработка.

«Марат ШИБУТОВ, политолог: Реальная помощь государства может трансформироваться в поддержку на выборах» — Пандемия COVID-19 стала испытанием как для Казахстана, так и для всего мира. Правительства различных стран предпринимают экстренные меры для преодоления кризиса не только с медицинской точки зрения, но и социальной, экономической, да и политической тоже. Политолог Марат ШИБУТОВ делится своим видением ситуации и прогнозами — Главное — четко закрепить эти достижения, отметить самых активных организаторов и волонтеров среди партийцев. Организационная машина может работать как во время карантина, так и во время выборов — это сравнимые задачи.

CARAVAN . KZ . ««Первый выезд к больному коронавирусом – это страшно» — медик скорой помощи об ужасных подробностях своей работы» — В августе будет пять лет, как Айгерим (имя изменено по просьбе героини публикации, но известно редакции) работает в скорой помощи. Во время карантина каждую смену она ездит к больным коронавирусом — Когда я отправилась на первый вызов с подтверждённым больным, мне было страшно. В такие моменты действительно осознаёшь важность мер безопасности: перчаток, масок, очков. После нервничала и долго ждала, когда мне проведут тест, чтобы узнать, не заразилась ли я. Но всё в порядке, нас уже проверяли дважды.

«Хитрости ЕСП: как использовали кризис для выявления самозанятых» — Комитет государственных доходов министерства финансов взял на заметку всех самозанятых лиц. И попросил тех, кто впервые обозначил себя таковым, продолжать подтверждать свой статус путем оплаты ЕСП.

KAZPRAVDA . KZ . «Иногда и разлуки полезны» — Может ли нынешняя «коронавирусная реальность» изменить привычки людей: от обычного приветствия до утверждения новых форматов отношений в обществе. Об этом онлайн-беседа с известным казахстанским кинорежиссером Ермеком ТУРСУНОВЫМ — Не думаю, что пандемия оказала столь разрушительные действия на привычные вещи. Как здоровались, так и будут. Большинство. Есть, конечно, люди с «отзывчивой психикой», на которых это нагнетание страха подействовало серьезно. Полагаю, мы еще долгое время будем наб­людать в общественных местах людей в масках. И многие наверняка будут испытывать дискомфорт, если им протягивают руку в знак приветствия. Думается, и это пройдет.

MATRITCA . KZ . Ерлан САИРОВ – «Жизнь после пандемии: как быть и что делать?» — Стало модным использовать мысли о том, что «после вируса страна будет другой». Ничего подобного, человечество прошло через многие эпидемии и похуже этой. Никто автоматически не поменял свои нравы, моральные ценности. Люди и власть быстро все забывают. Чтобы поменять нравственные устои, природу государства, привить новые ценности, надо прилагать усилия. Ясно одно, чтобы сохранить нашу государственность, нужны перемены, социальное расслоение общества, отсутствие общих ценностей граждан способны разъедать фундамент страны. Нам следует поменять социальный ландшафт общества и суть власти государства.

KAPITAL . KZ . Директор Департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Александр ТЕРЕНТЬЕВ – «Казахстанские банки, несмотря на кризис и карантин, сохраняют активную позицию» — Казахстанские банки, несмотря на кризис и карантин, сохраняют активную позицию. Уровень цифровизации позволил крупнейшим игрокам финансового рынка эффективно обслуживать клиентов даже в период самоизоляции и ограниченной работы отделений. Через интернет-банкинги и мобильные приложения казахстанцы могут осуществлять наиболее популярные операции. Например, не выходя из дома, можно открыть счет и управлять им, получать и погашать займы, оплачивать онлайн товары и услуги, открывать и пополнять депозиты и т.д.

FORBES . KZ . «Казахстан в шаге от глубочайшего кризиса со времен развала СССР» — Негативные последствия COVID-19 могут оказать на экономику страны наиболее значительный эффект за всю новейшую историю независимого Казахстана, считают эксперты KPMG. Исследование, проведенное KPMG, базируется на интервью с основными игроками различных отраслей Казахстана. В опросе приняли участие более 50 руководителей бизнес-сообщества страны.

***

© ZONAkz, 2020г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.