Мажилисмены дали ряд рекомендаций по оценке ущерба от потопа в Мактааральском районе

Нур-Султан. 6 мая. КазТАГ – Махамбет Абжан. Депутаты мажилиса дали ряд рекомендаций по оценке ущерба от потопа в Мактааральском районе Туркестанской области.

«Мы надеемся, что правительственная комиссия окажет всю необходимую помощь жертвам наводнения. И мы решили дать свои рекомендации. Мы просим правительственную комиссию при оценке ущерба жилья взять за основу не только строительные материалы дома, но и площадь дома, и количество жильцов. Некоторые жители еще не успели зарегистрировать свою собственность. Эти обстоятельства тоже должны быть учтены», — озвучил в среду на пленарном заседании мажилиса предложене группы депутатов мажилисмен Кудайберген Ержан.

Также депутаты считают, что учитывая близость грунтовых вод, необходимо использовать дренажные системы и водосточные канавы для реабилитации затопленных территорий.

«Необходимо помочь фермерам пересеять урожай, оказать поддержку в обеспечении сельскохозяйственной техникой, горюче-смазочными материалами и временного проживания на полях. Также помочь в продаже продукции», — говорится в депутатском запросе.

Напомним, 1 мая из-за смыва части дамбы Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области Узбекистана и сброса воды для снижения уровня в водохранилище наполнились водой приграничные коллекторы Мактааральского района Туркестанской области Казахстана. Из-за притока воды произошел разлив из коллектора на границе Мактааральского района, что привело к подтоплению. Более 5 тыс. сельчан Туркестанской области покинули свои дома из-за угрозы подтопления.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил помочь пострадавшим от прорыва узбекской дамбы жителям казахстанских сел. Также сообщалось, что власти Туркестанской области дали предварительную оценку ущерба от наводнения.

4 мая была создана правительственная комиссия по ликвидации последствий подтопления населенных пунктов Туркестанской области. Позднее в пресс-службе комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) министерства внутренних дел (МВД) РК собщили, что временные дамбы и три коллектора установили вокруг сел Туркестанской области.

5 мая стало известно, что в пяти селах Мактааральского района Туркестанской области было подтоплено 845 домов. В тот же день власти региона сообщили, что поселки Жанатурмыс и Женис могут быть перенесены в другое место.

6 мая стало известно, что вода в затопленных селах Мактааральского района пошла на убыль.