Мажилисмены дали ряд рекомендаций по оценке ущерба от потопа в Мактааральском районе

Нур-Султан. 6 мая. КазТАГ – Махамбет Абжан. Депутаты мажилиса дали ряд рекомендаций по оценке ущерба от потопа в Мактааральском районе Туркестанской области.
«Мы надеемся, что правительственная комиссия окажет всю необходимую помощь жертвам наводнения. И мы решили дать свои рекомендации. Мы просим правительственную комиссию при оценке ущерба жилья взять за основу не только строительные материалы дома, но и площадь дома, и количество жильцов. Некоторые жители еще не успели зарегистрировать свою собственность. Эти обстоятельства тоже должны быть учтены», — озвучил в среду на пленарном заседании мажилиса предложене группы депутатов мажилисмен Кудайберген Ержан.
Также депутаты считают, что учитывая близость грунтовых вод, необходимо использовать дренажные системы и водосточные канавы для реабилитации затопленных территорий.
«Необходимо помочь фермерам пересеять урожай, оказать поддержку в обеспечении сельскохозяйственной техникой, горюче-смазочными материалами и временного проживания на полях. Также помочь в продаже продукции», — говорится в депутатском запросе.
Напомним, 1 мая из-за смыва части дамбы Сардобинского
Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил помочь пострадавшим от прорыва узбекской дамбы жителям казахстанских сел. Также сообщалось, что власти Туркестанской области дали предварительную оценку ущерба от наводнения.
4 мая была создана правительственная комиссия по ликвидации последствий подтопления населенных пунктов Туркестанской области. Позднее в пресс-службе комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) министерства внутренних дел (МВД) РК собщили, что временные дамбы и три коллектора установили вокруг сел Туркестанской области.
5 мая стало известно, что в пяти селах Мактааральского района Туркестанской области было подтоплено 845 домов. В тот же день власти региона сообщили, что поселки Жанатурмыс и Женис могут быть перенесены в другое место.
6 мая стало известно, что вода в затопленных селах Мактааральского района пошла на убыль.