KPMG: Половина компаний РК не оптимизирует закупки и четверть – не сокращают адмрасходы

Алматы. 6 мая.КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане только половина компаний оптимизирует закупки и три четверти – сокращают административные расходы, сообщает KPMG, аудиторская компания из BIG-4.

«Меры по сокращению административных расходов приняты 74% компаний –респондентов. Около половины опрошенных активно работает над оптимизацией закупок – реструктуризацией кредиторской задолженности, оптимизацией логистической цепочки, пересмотром книги заказов и переносом части объема закупок на более поздний срок», -говорится в отчете KPMG по мнениям участников рынка о влиянии COVID-19 на ключевые секторы экономики Казахстана, опубликованному на сайте компании.

Согласно отчету, представители крупного бизнеса РК считают объявленные меры господдержки недостаточными и ожидают дополнительно налоговых послаблений, в том числе, по возврату НДС экспортоориентированным предприятиям и компаниям авиационного сектора, возмещения части расходов, предоставления льготного кредитования.

Также около 86% респондентов считают, что постепенный возврат к докризисным позициям осуществится не ранее, чем через три-четыре квартала или позднее, последствия кризиса могут ощущаться и в 2021 году.

«Девальвация тенге, вызванная падением цен на нефть и снижением спроса на базовые металлы, отрицательно влияет на платежеспособный спрос населения, укрепляя конкурентоспособные позиции предприятий экспортоориентированных отраслей Казахстана», — отмечается в исследовании.

По прогнозу МВФ, снижение ВВП Казахстана в реальном выражении в 2020 году составит – 2,5% против роста 4,5% в 2019 году, напоминает KPMG.