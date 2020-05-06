Туркестан. 6 мая. КазТАГ – Вода в затопленных селах Мактаральского района пошла на убыль, сообщает региональная служба коммуникаций (РСК) Туркестанской области.

«Уровень воды в Мактааральском районе начал падать по сравнению с 4 мая. В частности, в селах Женис и Жантаксай вода уменьшилась на 14 см, в селе Жанатурмыс – на 17 см. Также уровень воды на въезде в Оргебас снизился на 11 см, возле канала К-15-9 А – на 13 см, перед мостом в селе Арай – на 6 см», — говорится в распространенном в среду сообщении.

По данным РСК, объем красной воды уменьшился на 0,05 см вначале коллектора BC-12 в селе Шугыла, на 8 см в канале K-15-M-A у шоссе М-39 в поселке Нурлы Жол и на 5 см в канале ЦГК.

«Кроме того, в населенном пункте Когалы вода уменьшилась на 3 см за девять часов, в районе, где расположен коллектор – на 2 см», — сказано в сообщении.

Напомним, 1 мая из-за смыва части дамбы Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области Узбекистана и сброса воды для снижения уровня в водохранилище наполнились водой приграничные коллекторы Мактааральского района Туркестанской области Казахстана. Из-за притока воды произошел разлив из коллектора на границе Мактааральского района, что привело к подтоплению. Более 5 тыс. сельчан Туркестанской области покинули свои дома из-за угрозы подтопления.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил помочь пострадавшим от прорыва узбекской дамбы жителям казахстанских сел. Также сообщалось, что власти Туркестанской области дали предварительную оценку ущерба от наводнения.

4 мая была создана правительственная комиссия по ликвидации последствий подтопления населенных пунктов Туркестанской области. Позднее в пресс-службе комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) министерства внутренних дел (МВД) РК собщили, что временные дамбы и три коллектора установили вокруг сел Туркестанской области.

5 мая стало известно, что в пяти селах Мактааральского района Туркестанской области было подтоплено 845 домов. В тот же день власти региона сообщили, что поселки Жанатурмыс и Женис могут быть перенесены в другое место.