Атырау. 6 мая. КазТАГ — Нурлыбек Кабдыкапаров временно возглавил управление здравоохранения Атырауской области, сообщает региональная служба коммуникации (РСК) области.

«Распоряжением акима Атырауской области Махамбета Досмухамбетова временно исполняющим обязанности руководителя управления здравоохранения назначен Нурлыбек Кабдыкапаров», — говорится в сообщении. ​

Напомним, Кабдыкапаров в 2002-2003 годах уже работал ИО начальника Атырауского городского отдела здравоохранения, а в 2003-2005 годах был начальником Атырауского городского отдела здравоохранения, позднее в 2013-2016 годах он работал руководителем департамента по Нур-Султану комитета оплаты медицинских услуг министерства здравоохранения РК, в 2016-2017 годах – руководителем департамента по Акмолинской области комитета оплаты медицинских услуг министерства здравоохранения РК,​ в 2017-2019 годах – директором филиала по Нур-Султану некоммерческого акционерного общества «Фонд социального медицинского страхования».

До нового назначения с декабря 2019 года Нурлыбек Кабдыкапаров занимал должность​ директора филиала по Алматы некоммерческого акционерного общества «Фонд социального медицинского страхования».