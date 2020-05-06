Всегда ли говорит правду Фактчек.кз?

И вновь о Центральной референс-лаборатории (ЦРЛ)

От редакции . Началось все с того, что Фактчек.кз к нашему удивлению признал ложью необычный шведский опыт борьбы с коронавирусом. Просматривая этот сайт наткнулись на материалы по Центральной референс-лаборатории (ЦРЛ). По этой теме у нас недавно была публикация Никиты Мендковича с несколько другой информацией. Мы попросили Мендиковича прокомментировать эти материалы. И вот что из этого вышло.

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Интерес к американским лабораториям в Казахстане снова вырос в связи с протестами МИД России и Китая по поводу присутствия указанных объектов в странах СНГ. Ситуация приобретает черты дипломатического кризиса.

В орбиту скандала вовлечены Национальный Центр Особо Опасных Инфекций в Алматы (НЦООИ), Институт Проблем Биологической Безопасности (НИИ ПББ) в Гвардейском и ряд иных учреждений, где вели исследования специалисты армий НАТО.

Однако некоторые издания пытаются отрицать само наличие проблемы. К их числу относится ресурс «Фактчек.кз», созданный на средства «Фонда Сороса». Указанный ресурс опубликовал текст «6 мифов о лаборатории Пентагона в Алматы», отрицающий сам факт наличия в республике американских военно-биологических объектов. Менее месяца назад там же опубликован еще один текст на близкую тему, со схожим набором тезисов.

По просьбе редакции «Зоны.кз» я проверил эту информацию. Констатирую, что ресурс «Фактчек.кз», объявляющий своей целью борьбу с «фейками», – сам опубликовал заведомо ложные сведения. Ниже привожу разбор ложной информации ресурса со ссылками на источники реальных сведений.

Миф 1: Лаборатории не принадлежат Министерству Обороны США

Авторы издания настаивают, что центральная референс-лаборатория (ЦРЛ), входящая в состав НЦООИ, не контролируется США («То есть, речи о том, что лабораторию контролирует правительство США, не может быть»).

В действительности ЦРЛ и многие аспекты работы всего НЦООИ контролируются «Офисом центра контроля над заболеваниями США в Центрально-Азиатском регионе», который является структурным подразделением посольства США в Нур-Султане. Главой центра является Дэниэль Сингер, коммандер ВВС США (звание соответствует подполковнику) и бывший сотрудник эпидемической разведки США, собирающей биологическую информацию в интересах армии.

Согласно публичным заявлениям представителей посольства и самого НЦООИ «Офис ЦКЗ» — контролирует повседневную исследовательскую работу, подготовку аналитики от лица центра в адрес правительства Казахстана и даже инспектирование лечебных учреждений.

Подобный «плотный» контроль обусловлен финансированием по линии Агентства по предотвращению угроз безопасности (DTRA) американского Департамента Обороны, данные о котором, основанные на открытых источниках, мы приводили в своей недавней публикации.

Согласно финансовому отчету Департамента обороны США только в 2017-2018 гг НЦООИ участвовал в пяти крупных проектах, профинансированных департаментом, где его непосредственным партнером выступало Центральное командование армии США (Centcom). Оно осуществляет руководство военными операциями в Афганистане, Сирии и Ираке, среди которых была ликвидация Касема Сулеймани в 2020-м.

По результатам работ руководство НЦООИ отчитывается перед представителями военного комитета Сената США и DTRA. Один из подобных отчетов был представлен в августе 2019 года. То есть речь идет о сочетании научного руководства, управления и контроля со стороны армии и правительства Соединенных Штатов.

Таким образом, есть все основания говорить, что НЦООИ и ЦРЛ контролируются правительством и армией США.

Миф 2: «ЦРЛ не может использоваться для разработки биологического оружия»

Вынесенное в заголовок утверждение «Фактчек.кз» противоречит фактам и оценкам экспертов. Генерал-майор Амирбек Тогусов, экс-замминистра обороны Казахстана, многократно заявлял еще в ходе строительства объекта, что строящаяся американцами ЦРЛ в Алматы предназначена для работы с патогенами, ложащимися в основу биологического оружия и может использоваться для его создания. Не знать его экспертных оценок, изучая ситуацию вокруг ЦРЛ, совершенно невозможно.

Сейчас также доступно исследование группы западных ученых, опубликованное научным журналом «Science» в 2018-м, которые на основе открытых материалов приходят к выводу, что Департамент обороны США ведет разработку биологического оружия в нарушение международных соглашений.

Есть информация об использовании в подобных программах зарубежных ЦРЛ, построенных Пентагоном. Об использовании построенной американцами ЦРЛ в Тбилиси, известной как «Центр Лугара», для разработки биологического оружия заявляли бывшие высокопоставленные грузинские чиновники: экс-советник Саакашвили Джеффри Сильверман и экс-министр госбезопасности Игорь Гиоргадзе. Последний подтвердил свою информацию рядом документов.

Подобных утечек, касающихся казахстанский лабораторий, не было, однако достоверно известно, что они эксплуатируются США и могут использоваться для создания биооружия. А так как Вашингтон склонен использовать ЦРЛ в подготовке к биологической войне, странно голословно отрицать это.

Миф 3: «Никаких утечек из референс-лаборатории нет и не было»

Основанием для подобных безапелляционных заявлений журналистов послужили лишь опровержения официальных лиц, а не какое-либо самостоятельное расследование. Заявлять, что у других журналистов заведомо нет данных, которых нет у вас – непрофессионально и нескромно.

Например, некоторые издания связывают появление коронавируса именно с утечкой из ЦРЛ или НИИ ПББ. Теория спорная, но проверить ее и однозначно доказать, что все было не так ни я, ни «Фактчек» не можем. Хотя бы в силу закрытости этих учреждений.

К сожалению, в подобных утечках нет ничего невозможного. Из-за риска утечек смертельных заболеваний в прошлом году была остановлена работа основной военной биолаборатории США в Форт Детрике.

Учитывая, что ЦРЛ проектировали американские военные и они же вели подготовку персонала, там гипотетически могут наличествовать те же «дыры» в системе безопасности. Поэтому просто отмахнуться от этих опасений, увы, нельзя.

Миф 4: Отсутствие иностранных сотрудников

В данном вопросе «Фактчек» прибегает к примитивным манипуляциям, которые сам часто осуждает. Речь идет о подмене тезиса, который ресурс «опровергает».

Пассаж из их статьи «Участие иностранных ученых возможно лишь в случае, если в ЦРЛ будут совместные исследования и проекты по грантам» эквивалентен по смыслу – «В ЦРЛ вообще нет ни одного сотрудника, кроме тех, что получают зарплату».

Формально утверждение верно, но построено так, чтобы скрыть от читателя реальную картину.

Реальное положение дел таково. Финансирование казахских биологических исследований по линии Департамента обороны превосходит официальное бюджетное, поэтому значительная часть разработок НЦООИ и ЦРЛ – является исполнением заказов американских вооруженных сил. И там заметно научное руководство иностранных военных.

В открытых источниках присутствуют данные минимум о 28 проектах Департамента обороны США в научных центрах Казахстана, в которых принял участие 31 иностранный ученый, среди которых есть действующие офицеры о сотрудники организаций-подрядчиков американских вооруженных сил.

Простой анализ опубликованных работ позволяет обнаружить, например, длительную работу в НЦООИ в Алматы отряда биологов Медицинского Центра ВМФ США (Мэриленд) во главе с капитаном второго ранга Алленом Ричардсом. С этим же военным подразделением была связана группа профессора Смита, которая вела ставшие скандальными исследования коронавируса в НИИ Проблем биологической безопасности в 2017 году.

Вывод: военные биологи США и стран НАТО работают в НЦООИ и ЦРЛ очень активно. Как и в любом военно-биологическом учреждении США.

Миф 5: «Лаборатория достаточно открыта»

В качестве доказательства «открытости» американской лаборатории в Алматы «Фактчек» приводит пример приглашения журналистов – в ЦРЛ в Тбилиси. Это либо примитивная манипуляция автора, либо осознание, что обе лаборатории реально контролируются армией США, а не местными властями.

Вообще в реальности алматинская ЦРЛ очень закрыта, как и все подобные заведения армии США. О работе внутри известно только то, что американские исследователи решают опубликовать открытой печати. Доступ любых внешних наблюдателей крайне ограничен под предлогом наличия в НЦООИ и НИИ ПББ опасных патогенов.

Но для военных стран НАТО ограничений нет. За год, по открытым источникам, центр инспектировали: полковник армии США Вильям Саба, подполковник Стивен Колдер, Жаклин Кербер и Джонатан Эпштейн из комитета Сената США по вооруженным силам, сотрудник аппарата Департамента обороны Джеймс Харт. Также в феврале НЦООИ посетила большая группа сотрудников Института микробиологии Бундесвера (Мюнхен) во главе с Сандрой Эссбауэр.

Всем им «требования безопасности» не помешали изучить работу ЦРЛ. Но столь интенсивных визитов чиновников и ученных из Казахстана и стран-союзников по ШОС и ОДКБ официальная хроника не фиксирует.

Факт: Тенденциозность и ложь

Обсуждаемый материал «Фактчек.кз» содержит заведомо ложные утверждения и примитивные фактические манипуляции, направленные на отрицание фактов, компрометирующих американские военные биолаборатории в Казахстане.

Материал должен блокировать обсуждение разработки биологического оружия армией США, а также реальных масштабов американского контроля над деятельностью НЦООИ.

В терминах самого портала «Фактчек» материал, изученный нами, относится к «пропагандистским фейкам».

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