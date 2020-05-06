При легкой форме коронавируса лучше лечиться дома – CDC США

Алматы. 6 мая. КазТАГ – Мадина Алимханова. При легкой форме коронавируса лучше лечиться дома, считает региональный директор по Центральной Азии Центра США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Дэниел Сингер.

«Если коронавирус протекает в легкой форме и нет риска осложнений таких, как сопутствующие заболевания, лечиться можно и дома. Пока нет лекарства именно от коронавируса, но оставаться дома при легкой форме коронавируса – это разумно. Это даст медицинским организациям возможность помогать тем, у кого заболевание протекает в более тяжелой форме», — сказал Сингер в ходе телефонного брифинга в среду.

При этом он порекомендовал изолировать заболевшего от других членов семьи, чтобы избежать их заражения.