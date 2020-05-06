Председателем одного из постоянных комитетов мажилиса РК будет депутат от оппозиции

Нур-Султан. 6мая. КазТАГ – Валентина Владимирская. Председатель одного из постоянных комитетов мажилиса должен избираться от оппозиции, заявил председатель демократической партии Казахстана «Ак жол» Азат Перуашев.

«Законом РК предлагается закрепить, что председатель одного из постоянных комитетов мажилиса избирается, исключительно, из числа депутатов от оппозиции. Аналогичная норма предложена для избрания от парламентской оппозиции для секретарей двух постоянных комитетов мажилиса», — сказал Перуашев, представляя законопроект на пленарном заседании мажилиса РК, в среду.

Правительство в своем заключении, не поддержало поправки в законопроект о средствах массовой информации, связанные с равным освещением государственными и другими СМИ в рамках госинформ заказа, деятельности парламентской оппозиции наряду с освещением деятельности партии власти, рассказал Перуашев.

«Согласно конституции, парламент может вносить нормы, содержащие расходы бюджета только с согласия правительства, поэтому эти поправки были отклонены», — пояснил Перуашев.

Несмотря на то, по его словам, что некоторые из упомянутых предложений не были поддержаны, изменения в законопроекты «О парламенте РК и статусе его депутатов» и «О внесении изменения и дополнений (…) по вопросам парламентской оппозиции» станут значительным шагом в демократическом развитии страны, сформировав прочные основы деятельности парламентской оппозиции и законодательных дискуссий.

Место председателя одного из постоянных комитетов мажилиса, как уточнили депутаты в ходе обсуждения, для депутата от оппозиции, гарантируется.

Депутаты приняли законопроект в целом единогласно, и передали его в сенат РК.