Нацбанк: На 5,2% укрепился тенге за апрель после достижения договоренности ОПЕК+

Алматы. 6 мая. КазТАГ — На 5,2% укрепился тенге за апрель после достижения договоренности ОПЕК+, сообщила заместитель председателя Национального банка (НБ) РК Алия Молдабекова.

«В целом по сравнению с мартом и его шоками внутренний валютный рынок стабилизировался. Необходимости вмешательства с нашей стороны не возникало. После достижения договоренности странами ОПЕК+ в начале апреля для тенге был задан позитивный тренд. За апрель наша нацвалюта укрепилась на 5,2% c Т447,67 до Т424,57. На фоне укрепления тенге спрос на инвалюту снижался», — сказала Молдабекова в среду, комментируя о ситуации на валютном рынке в апреле 2020 года.

По ее словам, «несмотря на турбулентность нефтяного рынка во второй половине апреля, вследствие дефицита нефтехранилищ и общей перенасыщенности рынка дешевой нефтью, обменный курс остался стабильным, закрепившись в среднем у отметки около Т430 (за $1 – КазТАГ)».

«С учетом режима карантина многие предприятия функционировали в ограниченном режиме, что также отразилось на снижении спроса на иностранную валюту, и, следовательно, на объемы торгов на бирже. По сравнению с мартом текущего года объем валютных торгов парой тенге-доллар снизился вдвое с $3,46 млрд до $1,72 млрд. Спрос полностью компенсировался предложением иностранной валюты, формируемый компаниями экспортерами, продажами валюты из Национального фонда с целью выделения гарантированных трансфертов в бюджет, а также продажами части валютной выручки квазигосударственными компаниями», — проинформировала зампред.

Она напомнила, что «по поручению главы государства Нацбанк совместно с правительством координирует участие квазигосударственных компаний на валютном рынке».

«В рамках этого поручения в целях содействия стабилизации внутреннего рынка квазигосударственные компании продолжали осуществлять обязательную продажу части валютной выручки. Реализованный за апрель объем составил чуть более $230 млн», — резюмировала Молдабекова.

Напомним, 9 марта доллар США резко подорожал в обменниках Казахстана, в некоторых обменных пунктах продажа иностранной валюты была приостановлена. Эксперты связывали ситуацию с отказом Казахстана, России и других государств, не входящих в организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) , ввести дополнительные ограничения добычи нефти.