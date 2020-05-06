Сколько осталось жить Национальному фонду?

Эксперты, как на подбор, оказались пессимистами

Национальный фонд и его состояние – один из самых дискутируемых вопросов в Казахстане.

Он не дает покоя уже нескольким поколениям казахстанского правительства, которое считает, что это накопленное богатство, большие активы должны принадлежать… нет, не народу, а ей, исполнительной власти. И что она может по полному праву распоряжаться этой копилкой, вытаскивая трансферты всякий раз, когда не хватает текущих доходов для все возрастающих расходов и аппетитов.

Этот вопрос не дает спокойно спать экономистам и аналитикам, которые видят, как на их глазах солидное состояние, национальное благосостояние превращается в такое состояние, которое уже и состоянием не назовешь, а если и назовешь, то в другом смысле этого слова. Так, плачевное состояние…

«Нацфонду осталось 6-8 лет»

TALAP провел оценку выпадающих доходов в консолидированный бюджет, а также запаса прочности Национального фонда при следующих сценариях: $20, $30 и $40 за баррель. Забегая вперед, скажем, что любой из сценариев не внушает оптимизма. Мы по-прежнему сидим на трубе, по ней все также утекает казахстанское богатство, но все меньше возвращается в виде оплаты. Как нельзя ждать у моря погоды, так, становится почти очевидным тот факт, нельзя ждать доходов у трубы.

Согласно уточненном Прогнозу социально-экономического развития на 2020 год, базовый сценарий предусматривает цены на нефть в $20 за баррель и курс тенге в 440 тенге за доллар США. В 2020 году ожидается падение реального ВВП на 0,9%. «В связи с кризисом налоговые потери бюджета составят 1,7 трлн. тенге, из которых 0,7 трлн. тенге по ЭТП на нефть. На антикризисные меры будет выделено дополнительно 1,8 трлн тенге. В итоге, расходы бюджета вырастут до 16,7 трлн. тенге», — подчеркивают авторы исследования.

Расходы будут профинансированы за счет: 1) ненефтяных доходов на 9,1 трлн. тенге (падение на 1 трлн.); 2) трансферта из Нацфонда 4,8 трлн. тенге (рост на 2,1 трлн.); 3) ЭТП на нефть на 0,3 трлн. тенге (падение на 0,7 трлн. тенге). Дефицит (займов) составит 2,4 трлн. тенге (рост на 0,8 трлн. тенге). «Таким образом, 7,5 трлн. тенге или 45% расходов госбюджета будут профинансированы за счет нефтяных доходов и займов», — делают вывод аналитики TALAP.

Ненефтяные поступления рассчитаны как сумма налоговых поступлений госбюджета без учета ЭТП на нефть, а также иных поступлений. Налоговые поступления рассчитаны на основе сценарных прогнозов ВВП и коэффициента собираемости. Иные поступления приняты как постоянная величина для всех сценариев.

Обратим внимание на то, что нефтяные поступления включают трансферт из Национального фонда и экспортную таможенную пошлину на нефть, которая зависит от цены на нефть. Причем, трансферт из Национального фонда в бюджет при цене 55 доллар за баррель составил бы всего 2,7 трлн. тенге. А при цене 20 долларов за баррель нефти трансферт из Нацфонда достигнет своего исторического рекорда — 4,770 трлн. тенге.

В случае сохранения устойчиво низких цен на нефть на уровне 20 долларов за баррель (базовый сценарий) при сохранении текущего плана расходов на 2020 год дефицит государственного бюджета может вырасти до 3 трлн. тенге (4,4% ВВП).

Оценивая запас прочности Национального фонда, аналитики TALAP исходили из практикующейся модели использования средств Национального фонда для любых нужд. А тут к текущим расходам добавляется дефицит госбюджета. И гарантией исполнения обязательств государства может выступить Национальный фонд.

«При цене на нефть в 20–30 долларов за баррель текущих активов Национального Фонда будет достаточно для покрытия выпадающих доходов госбюджета в течение 6–8 лет», — делают вывод в TALAP. Правда, если цена на нефть вырастет хотя бы до 40 долларов за баррель, жизненный цикл Нацфонда увеличится до 12,6 лет.

«Нацфонду осталось 3-4 года»

Мы ждем у трубы дохода, но наши ожидания обманчивы: в январе 2020 года в Национальный фонд поступило 50,6 млрд. тенге, что почти в 2,2 раза меньше, чем в январе 2019 года. А в апреле стоимость нефти, впервые в истории, ушла в отрицательное значение. «По оценкам, поступления Нацфонда упадут с 3,3 трлн. тенге до 1 трлн. тенге. При этом трансферт из Нацфонда в бюджет вырастет с 2,7 трлн. тенге до 4,8 трлн. тенге. В результате в 2020 году сбережения, где накоплено $57,5 млрд., сократятся на 3,7 трлн. тенге, или $8,5 млрд.», – заявил депутат мажилиса парламента Аманжан Жамалов.

Он уверен, что сохранение низких цен на нефть, государственное субсидирование деловой активности, увеличение новых налоговых льгот для бизнеса приведут к существенным потерям для бюджета. А привлечение внешних займов станет миной замедленного действия.

«В целом в ближайшие годы увеличение трансферта из Нацфонда неизбежно. По предварительным расчетам, до $15 млрд. При такой скорости изъятия активы Нацфонда могут быть исчерпаны менее чем за три-четыре года», – считает Жамалов.

В общем, Национальный фонд не вечен и не бесконечен. Что делать? Депутат предлагает разработать поправки в концепцию формирования и использования средств Нацфонда, направленные на ограничение использования его средств и их сбережение. В первую очередь, нужно серьезно ограничивать рост бюджетных расходов. По его словам, социальные расходы составляют всего 55% бюджета, остальные деньги идут на содержание госаппарата и другие несоциальные расходы.

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