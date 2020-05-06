В Таджикистане шведская модель противостоянии коронавирусу от безысходности 06.05.2020 15:00 Владислав ЮРИЦЫН За рубежом 137 0 Политолог Михаил Петрушков об особенностях борьбы с COVID-19 в бедной стране Похожие материалы: Тайна подлинного уровня смертности от коронавируса Число выздоровевших от коронавируса в Казахстане достигло 832 Лечение коронавируса плазмой крови включено в клинический протокол РК Чехия встретила коронавиурс цивилизованно «Послабление карантина: порядка 228 тысяч человек выйдут на работу с 20 апреля в столице и Алматы». «Казахстан переходит в пиковую стадию заболеваемости COVID-19». «Чрезвычайный месяц: как изменилась жизнь казахстанцев и во сколько это обошлось»