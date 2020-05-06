Смягчаются сантребования на внутренних авиарейсах в Казахстане

Нур-Султан. 6 мая. КазТАГ – Смягчаются санитарные требования на внутренних авиарейсах в Казахстане, сообщает главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов.

«7 мая на внутренних авиарейсах будет производиться полная загрузка самолетов. С учетом стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации требования будут и в дальнейшем пересмотрены в сторону смягчения», – сообщил Байгабулов в среду.

Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что «11 мая режим чрезвычайного положения (ЧП) будет завершен, если не произойдет новая массовая вспышка эпидемии». Также сообщалось, что авиарейсы между Нур-Султаном и Алматы возобновят с 1 мая. Частота полетов на первоначальном этапе составит четыре рейса в день.

Среди правил, определенных в период режима ЧП, был пункт о рассадке пассажиров на борту воздушного судна с соблюдением безопасного расстояния (через одно пассажирское кресло в ряду).