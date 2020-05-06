На $400 млн уменьшилась валютная часть резервов – Нацбанк

Алматы. 6 мая. КазТАГ — На $400 млн уменьшилась валютная часть резервов, сообщила заместитель председателя Национального банка (НБ) РК Алия Молдабекова.

«Валютная часть резервов уменьшилась предварительно на $400 млн – до $9,7 млрд. Как я уже отмечала, Национальный банк не проводил интервенций в апреле. Снижение валютной части резервов произошло в основном на фоне снижения остатков средств БВУ в иностранной валюте в НБРК. Это связано с тем, что после мартовского роста уровня долларизации депозитов физических и юридических лиц, мы наблюдали частичную обратную конвертацию средств и вкладов клиентов банков из инвалюты в тенге», — сказала Молдабекова в среду, комментируя о ситуации на валютном рынке в апреле 2020 года.

По предварительным данным, как отметила зампред, «уровень резервов Нацбанка увеличился за апрель на $720 млн долларов до $30,5 млрд».

«Рост резервов в основном произошел за счет роста цены на золото с $1605 до $1717 за унцию, благодаря чему сами резервы в золоте увеличились на $1,1 млрд – до $20,8 млрд», — сказала она.

По ее данным, «в рамках концепции формирования и использования Национального фонда с целью его дальнейшей диверсификации в апреле Нацбанк продал аффинированного золота на $250 млн в Нацфонд».

«Портфель золота в составе резервов Национального банка и активов Национального фонда обеспечивает сохранность, в особенности в период высокой волатильности на внешних рынках, как это происходило со второй половины марта текущего года. При этом, в случае необходимости, золото может быть сконвертировано в твердые валюты», — напомнила Молдабекова.