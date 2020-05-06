Временная работа позволит получать зарплату и пособие одновременно – чиновники Алматы

Алматы. 6 мая. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Временная работа позволит получать зарплату и пособие одновременно, сообщила директор центра занятости населения города Алматы Диляра Иманкулова.

«Те, кого поставили на учет в качестве безработного, кроме композитных услуг (куда входит и пособие по безработице), имеют возможность получить временное рабочее место. То есть он будет получать заработную плату со стороны государства и пособие по безработице», — сказала Иманкулова на брифинге в среду.

Также она рассказала про разницу увольнения с работы по собственному желанию и сокращению штатов.

«Ежемесячное пособие по безработице зависит от того, какая у вас была заработная плата и какие были отчисления. Если вы уволились по собственному желанию, то получаете пособие в течение четырех месяцев. Если вы попали под сокращение, то получаете пособие в течение шести месяцев», — добавила Иманкулова.

Композитная услуга – это совокупность нескольких государственных услуг в электронной форме.