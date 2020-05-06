Ранее получившим госгранты для бизнес-идей в Алматы отказали в повторном обращении

Алматы. 6 мая. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Ранее получившие государственные гранты для реализации бизнес-идей еще раз обращаться за грантами не могут, сообщила директор Центра занятости населения города Алматы Диляра Иманкулова.

«Те люди, которые ранее получили грант, соответственно, в этом году не имеют возможности обращаться за грантами, поскольку они безвозмездные, безвозвратные. Человек, который получил грант, регистрируется в налоговом комитете, и в течение 12 месяцев мы его мониторим: он должен создать рабочие места и должно быть целевое использование данных средств», — сказала Иманкулова на брифинге в среду.

Также она поделилась общим объемом госгрантов, выделенных к 2020 году.

«В этом году выделены госгранты на 1705 человек в размере 200 МРП, что составляет Т555,6 тыс. У нас уже готовы документы на 706 человек, которые в текущем месяце получат госгранты», — добавила Иманкулова.

1МРП=Т2778.