Заявок на дистанционных работников от бизнесменов Алматы не поступало – центр занятости

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Алматы. 6 мая. КазТАГ – Мадина Алимханова. Заявок на дистанционных работников от бизнесменов Алматы не поступало, сообщила директор центра занятости населения города Алматы Диляра Иманкулова.

«Что касается дистанционной работы, сейчас это неактуально, потому что тем работодателям, которые нуждаются в данный момент в людях, дистанционная работа не подходит. (…) На данный момент у нас нет заявок на дистанционную работу от работодателей», — сказала Иманкулова на брифинге в среду.

По ее словам, в работниках, которые физически должны находиться на местах, в основном нуждаются клининговые компании либо большие торговые дома, такие как Магнум, Рамстор, которым нужны работники на период карантина, здесь нужно присутствие самого соискателя, то есть безработного.

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