Золото подорожало по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне во вторник

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Алматы. 6 мая. КазТАГ – Цена за тройскую унцию золота по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне во вторник составила $1699,55.

Относительно утреннего фиксинга во вторник стоимость тройской унции в долларовом выражении повысилась на 3,25.

Стоимость унции золота в евро составила 1562,91 (-3,45), а в британских фунтах – 1363,72 (-0,11).

Результаты фиксинга используются как ориентир при торгах фьючерсами золота по всему миру. В определении цены участвуют пять финансовых институтов, между которыми осуществляется физическая поставка золота.

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