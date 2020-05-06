Нур-Султан. 6 мая. КазТАГ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев присвоил высшие воинские и специальные звания ряду военнослужащих, сообщает пресс-служба Акорды.

«Постановляю присвоить: воинское звание генерал-лейтенант: Бектанову Мурату Карибаевичу, Дандыбаеву Тимуру Тураровичу, Дильманову Дархану Айткалиевичу, Ермекбаеву Нурлану Байузаковичу, Камалетдинову Султану Буркутбаевичу; воинское звание генерал-лейтенант юстиции Сартаеву Дастану Шаймерденовичу; специальное звание генерал-лейтенант национальной безопасности Масимову Кариму Кажимкановичу; классный чин государственный советник юстиции 2 класса Асылову Берику Ногаевичу», — говорится в указе «О присвоении высших воинских и специальных званий, классных чинов и квалификационных классов», опубликованном в среду.

Кроме того, воинское звание генерал-майор присвоено: Джазину Серику Кенжетаевичу, Жоламанову Аскару Ахметовичу, Жусупову Асану Куанышевичу, Ильину Юрию Викторовичу.

Вместе с тем специальное звание генерал-майор национальной безопасности присвоено: Амерханову Аскару Баймерденовичу, Кадырбекову Жанкозы Зекеновичу, Манжуову Нурганату Нурбапаевичу.

Также указом президента специальное звание генерал-майор Службы государственной охраны РК присвоено Сагимбаеву Ермеку Алдабергеновичу; специальное звание генерал-майор полиции – Джумаханбетову Ерали Мусалиевичу, Калайчиди Алексею Дмитриевичу, Саденову Ержану Сапарбековичу, Таймерденову Канату Данияровичу; классный чин государственный советник юстиции 3 класса – Мырзакерову Бауыржану Кыпшакулы, Сулейменову Тимуру Каирбековичу.

Согласно указу, высший квалификационный класс 3 категории присвоен: Бектенову Олжасу Абаевичу, Қабдула Шыңғысу Қайыпұлы.