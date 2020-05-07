Путин передал казахстанцам поздравления по случаю 75-летия Победы в ВОВ

Нур-Султан. 7 мая. КазТАГ – Состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, сообщает Акорда.

«Главы государств обменялись взаимными поздравлениями по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Токаев подчеркнул особую значимость этой даты для всех народов бывшего Советского Союза, плечом к плечу сражавшихся против фашизма, и пожелал ветеранам двух стран крепкого здоровья и долгих лет жизни. Президент России, в свою очередь, попросил передать народу Казахстана самые теплые поздравления и пожелания благополучия и процветания», — говорится в сообщении в четверг.

Отмечается, что во время обсуждения темы борьбы с пандемией коронавируса собеседники с удовлетворением констатировали тесное взаимодействие сторон в этой сфере.

Путин заявил, что в России внимательно наблюдают за решениями и действиями правительства Казахстана по противодействию инфекции. В этом ключе российский лидер дал высокую оценку принятым в Казахстане мерам по поддержке населения и малого и среднего бизнеса, отметив их своевременность и эффективность.

В завершение беседы Токаев и Путин рассмотрели вопросы подготовки к предстоящему заседанию Высшего Евразийского Экономического совета.