Туркестан. 7 мая. КазТАГ — Группа специалистов из Узбекистана прибыла в Мактааральский район, сообщает пресс-служба акима Туркестанской области.

«В Мактааральский район прибыла специальная группа специалистов из Узбекистана и необходимая техника, в том числе около 100 спецтехники и более 200 специалистов. Оборудование включает в себя пожарные машины, экскаваторы, тракторы, водонасосы, грузовики и автобусы, для перевозки граждан», — говорится в сообщении, распространенном в четверг.

Как сообщается, рабочая группа из соседней страны будет помогать откачивать паводковые воды, отводить каналы и строить плотины, также они будут участвовать в строительстве затопленного и поврежденного жилья.

«Служба поддержки Узбекистана заявила, что в ближайшее время прибудет еще больше рабочей силы и строительных материалов. Данные меры реализуются по специальному поручению президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева», — резюмируется в сообщении.

Напомним, 1 мая из-за смыва части дамбы Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области Узбекистана и сброса воды для снижения уровня в водохранилище наполнились водой приграничные коллекторы Мактааральского района Туркестанской области Казахстана. Из-за притока воды произошел разлив из коллектора на границе Мактааральского района, что привело к подтоплению. Более 5 тыс. сельчан Туркестанской области покинули свои дома из-за угрозы подтопления.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил помочь пострадавшим от прорыва узбекской дамбы жителям казахстанских сел. Также сообщалось, что власти Туркестанской области дали предварительную оценку ущерба от наводнения.

4 мая была создана правительственная комиссия по ликвидации последствий подтопления населенных пунктов Туркестанской области. Позднее в пресс-службе комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) министерства внутренних дел (МВД) РК собщили, что временные дамбы и три коллектора установили вокруг сел Туркестанской области.

5 мая стало известно, что эвакуированные жители семи населенных пунктов Туркестанской области стали возвращаться домой.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил кабинету министров оказать всемерную материальную помощь пострадавшим от прорыва узбекской дамбы.

6 мая Узбекистаном была направлена техника и специалисты в помощь подтопленным селам Казахстана.