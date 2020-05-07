Алматинским бизнесменам пообещали отсрочку оплаты комуслуг на период ЧП

Алматы. 7 мая. КазТАГ – Алматинским бизнесменам пообещали отсрочку оплаты коммунальных услуг на период чрезвычайного положения (ЧП), передает корреспондент агентства.

«Бизнесмены Алматы могут отсрочить оплату комуслуг. В гАлматы созданная специально группа ведет переговоры с поставщиками коммунальных услуг и субъектами естественных монополий по вопросам поддержки бизнеса в период ЧП. «Алматы Су» приостановило начисление пени и отключение услуг за несвоевременную оплату. «Алматинские тепловые сети» рассматривает вопросы реструктуризации дебиторской задолженности», — говорится в официальном сообщении в четверг.

Отмечается, что данные меры действительны лишь в период действия введенного режима ЧП.