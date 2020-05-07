Алматинским бизнесменам пообещали отсрочку оплаты комуслуг на период ЧП

Новости 36 0

Алматы. 7 мая. КазТАГ – Алматинским бизнесменам пообещали отсрочку оплаты коммунальных услуг на период чрезвычайного положения (ЧП), передает корреспондент агентства.

«Бизнесмены Алматы могут отсрочить оплату комуслуг. В гАлматы созданная специально группа ведет переговоры с поставщиками коммунальных услуг и субъектами естественных монополий по вопросам поддержки бизнеса в период ЧП. «Алматы Су» приостановило начисление пени и отключение услуг за несвоевременную оплату. «Алматинские тепловые сети» рассматривает вопросы реструктуризации дебиторской задолженности», — говорится в официальном сообщении в четверг.

Отмечается, что данные меры действительны лишь в период действия введенного режима ЧП.

Похожие материалы:

  1. Арендующим госжилье алматинцам обещали компенсировать 15000 тенге для оплаты комуслуг
  2. Более тысячи студентов получили отсрочку оплаты за обучение в Нур-Султане
  3. Количество операторов по компенсации комуслуг чиновники Алматы пообещали увеличить до 70
  4. Получающим больше 40441 тенге пенсионерам отказали в компенсации 15000 тенге за комуслуги
  5. Около 10% из обратившихся за помощью получили Т15 тыс. на оплату комуслуг в Алматы

Новости партнеров

Загрузка...