Гумпомощь на сумму около $45 тыс. передала Южная Корея медикам и санврачам Алматы

Алматы. 7 мая. КазТАГ – Гуманитарную помощь на сумму около $45 тыс. передала Южная Корея медикам и санитарным врачам Алматы, сообщает пресс-служба акима города.

«Южная Корея в рамках оказания гуманитарной помощи передала управлению общественного развития Алматы и департаменту контроля качества товаров и услуг 1125 единиц средств индивидуальной защиты для борьбы с коронавирусной инфекцией. В целом предоставлена помощь на общую сумму порядка $45 тыс.», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

Как уточнили в горакимате, при содействии корейской компании MPK Clinic были предоставлены средства индивидуальной защиты для 1125 врачей и медработников. Shinhan Bank переданы средства индивидуальной защиты в размере 500 единиц стоимостью $20 тыс., Lotte Rakhat – 500 единиц стоимостью $20 тыс., SK E&C – 125 единиц стоимостью $5 тыс.

«Переданные средства индивидуальной защиты будут распределены между медработниками инфекционных госпиталей», — сказано в сообщении.

Отмечается, что министерство иностранных дел РК через посольство Казахстана в Южной Корее организовало гуманитарную помощь консорциума корейских компаний в Казахстан.

«Данный консорциум состоит из трех компаний. Гуманитарная помощь предоставлена в виде средств индивидуальной защиты в количестве 40 коробок. Это уже не первая партия. Ранее от Корейской компании MPK Clinic медицинским учреждениям Алматы были переданы ПЦР тесты», — сказал руководитель представительства МИД РК в Алматы Ерлан Искаков.