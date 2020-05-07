Взрывы 2019 года в Арысе начались с пожара на складе вышедшего из обращения пороха

Алматы. 7 мая. КазТАГ – Взрывы 2019 года в Арысе начались с пожара на складе вышедшего из обращения пироксилинового пороха, сообщает газета «Время».

«Пламя вспыхнуло в хранилище №212 (120А), где был складирован пироксилиновый порох марки 4А48 общим весом 570 тонн. Что любопытно, этот вид пороха вообще не используется вооруженными силами нашей страны, поэтому еще в 2009 году попал в перечень имущества, подлежащего реализации», — говорится в сообщении.

Но, отмечает издание, за 10 лет покупатель по разным причинам так и не нашелся, поэтому «порох лежал на складах в/ч 44859 мертвым грузом, причем хранился с нарушениями».

«Как установило следствие, 24 июня утром в результате химического разложения вещества произошло его самовоспламенение. Поскольку склады стояли слишком близко, пламя перекинулось на соседние помещения, где хранились боеприпасы, которые начали взрываться», — уточняет газета.

По данным издания, следствие выявило многочисленные грубейшие нарушения на складах войсковой части 44859, в первую очередь касавшиеся требований противодиверсионной и противопожарной безопасности.

«Выяснилось, что боеприпасы хранились в перегруженных хранилищах, слишком близко расположенных друг от друга. Всего на площади в 25 кв.км разместили 84 хранилища и 95 площадок открытого хранения. Часть арсенала разложили неправильно, нарушены также температурные режимы хранения, помещения нормально не проветривались, не были оборудованы окнами, решетчатыми дверьми, высота защитного вала не соответствовала установленным нормам. Также на складах с 27 мая по 24 июня не работала система пожароохранной сигнализации, а система пожаротушения отсутствовала вообще. И вот в таких условиях хранились 1 180 373 792 единицы различных боеприпасов», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что на скамье подсудимых по делу о взрывах в Арыси находятся 16 человек, в основном высокопоставленные офицеры, занимавшие руководящие должности, как в министерстве обороны, так и на юге страны. Судебный процесс стартовал 4 мая. Также стало известно, что о грубейших нарушениях на складах боеприпасов до взрывов в Арысе знали как местные, так и столичные офицеры.

Напомним, 24 июня 2019 года в 9.20 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о взрыве в складском помещении с последующим возгоранием на территории воинской части №44856 города Арыс Туркестанской области. В результате инцидента погибли четверо, в том числе госпитализированный из Арыса в Нур-Султан восьмилетний мальчик, 165 человек пострадали. Как уточнили в минобороны, причиной взрыва на складе боеприпасов стало возгорание. В результате инцидента были уничтожены боеприпасы на Т96 млрд, а общий ущерб физическим и юридическим лицам превысил Т143 млрд. На ликвидацию последствий взрывов было направлено почти Т38 млрд.