С 11 мая возобновятся регулярные авиарейсы в семь городов Казахстана

Алматы. 7 мая. КазТАГ – Главный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов подписал постановление о возобновлении регулярных авиарейсов в Караганду, Актобе, Павлодар, Костанай, Кокшетау, Тараз и Талдыкорган с 11 мая.

«С 11 мая 2020 года QAZAQ AIR возобновляет выполнение регулярных рейсов из Нур-Султана в Костанай, Актобе, Талдыкорган и Павлодар. Также сообщаем что с 7 мая 2020 года решением главного санитарного врача на транспорте отменено требование по рассадке пассажиров в самолете через одно пассажирское кресло. Однако, авиакомпания будет проводить рассадку пассажиров с соблюдением дистанции в случае если загрузка на рейс будет неполной. Тем самым пассажиры могут совершать полет в более комфортных условиях», — говорится в сообщении пресс-служба авиакомпании в четверг.

Как уточняется, всем пассажирам без исключения на текущий момент необходимо иметь справку о прохождении ПЦР теста на COVID-19 (срок действия справки 7 календарных дней с даты выдачи), которую необходимо предъявить в аэропорту вылета. Без соблюдения этого условия сотрудники аэропорта вправе не допустить пассажира на рейс.

«В связи с изменениями правил перевозки пассажиров просим вас приезжать в аэропорт заранее – не менее чем за два часа до вылета», — резюмируется в сообщении.

Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что «11 мая режим чрезвычайного положения (ЧП) будет завершен, если не произойдет новая массовая вспышка эпидемии». Также сообщалось, что авиарейсы между Нур-Султаном и Алматы возобновят с 1 мая. Частота полетов на первоначальном этапе составит четыре рейса в день.

27 апреля были определены правила перелета между Алматы и Нур-Султаном в условиях карантина.